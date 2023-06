Voli notturni al Marconi "Lo stop da solo non basta Serve un piano per lo scalo"

di Rosalba Carbutti

"Per il Marconi serve, finalmente, un progetto di ampio respiro che vada oltre l’emergenza". A dare una scossa all’aeroporto è Valter Caiumi, presidente di Confindustria Emilia, in attesa di capire quale sarà il compromesso sui voli notturni del Marconi, nel corso del summit romano di oggi con il viceministro dei Trasporti Galeazzo Bignami, i vertici di Aeroporto, Enac, Enav più i sindaci di Bologna, Calderara e Anzola.

Presidente Caiumi, si parla di una stretta dei voli notturni in certi orari e di rimodulare 4-5 cargo per evitare di rovinare il sonno ai residenti del Navile. Che cosa ne pensa?

"Comprendo benissimo la problematica notturna in quell’area specifica. Ma quando parliamo del nostro aeroporto, che è strategico, si deve pensare a progetti a breve, medio e lungo periodo. Non ci si può limitare a progetti legati all’emergenza. D’altra parte se si buca una ruota che cosa si fa? Si ripara. Ma non si risolve il problema, perché si può rompere un’altra volta. Da qui, serve un progetto che abbia la dimensione e l’importanza del luogo in cui l’aeroporto si trova. Per fortuna, siamo uno degli snodi più importanti d’Italia".

Insomma, al di là dei voli notturni, bisogna pensare in grande?

"Serve un grande progetto che possa essere sostenibile. Un progetto che valuti il Marconi tra 5, 10 e 20 anni. Non dimentichiamolo mai: l’aeroporto serve per muovere persone e cose. È un rapporto di equilibrio di business che serve sia allo scalo sia alla comunità. E, considerando il nostro territorio, turistico ma anche a grande propensione manifatturiera e di export, i collegamenti aerei sono molto importanti".

Il sindaco ha fatto bene a chiedere lo stop dei voli notturni?

"Bene sollevare l’emergenza, ma tutti gli organi preposti devono attivarsi per fare un progetto di grande respiro. Senza un progetto di grande respiro, magari oggi risolvi il problema del rumore stoppando voli, ma non basta. Da una parte si risolve il problema, ovviamente, delle persone che devono dormire, ma dall’altra parte ci sono altre questioni da affrontare".

C’è il rischio di perdere 400 posti di lavoro...

"Appunto per questo. La soluzione non spetta solo all’aeroporto. Ma anche alla Regione, alla città metropolitana etc... Va, quindi, considerato il diritto al riposo dei residenti del Navile, ma trovata una soluzione non si può pensare di fermarci qui. I 4-5 voli cargo si possono rimodulare in altre ore della giornata, ma poi gli stessi operatori dovranno riposizionare più persone al lavoro, in altri turni. Per questo, dall’oggi al domani non si cambia".

Il Marconi ha un piano di sviluppo per i prossimi anni. La convince?

"Credo non sia proporzionato alle necessità. Quando si parla di un’impresa come il Marconi bisogna pensare a progetti che si modificano all’interno di una città, chiedendosi quanti saranno i passeggeri fra dieci o vent’anni. E in base anche a queste stime, rimodulare i progetti".

Non teme che, alla fine, anche il Marconi finisca al centro di una battaglia politica?

"Credo che vincerà il buonsenso che condurrà aeroporto e tutti gli attori del territorio attorno a un tavolo per mettere in piedi un progetto all’altezza delle aspettative. Del resto, anche con l’alluvione, la reazione del nostro territorio è stata strepitosa".