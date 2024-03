Voli notturni e rumori: "Lo stop è stato efficace"

Lo stop ai voli notturni, in termini di riduzione del rumore, è stato efficace. In sintesi è questa la nota inviata ieri sera del Marconi, dove si sottolinea il primo bilancio della famosa ordinanza comunale che mette un freno al traffico aeroportuale dalle 23 alle 6 del mattino, a seguito delle lamentele che da anni arrivano dai residenti per il passaggio degli aerei. Ordinanza che, però, va prorogata visto che scade a fine mese.

Il Comune, si sa, ci conta. E pure lo scalo punta a consolidare la sperimentazione che limita gli atterraggi notturni da giugno, così come sottolineato ai primi di febbraio al Carlino, dall’ad Nazareno Ventola. Ieri la nota di Aeroporto di Bologna che fa un primo bilancio a seguito al programma di monitoraggio e gestione dell’impatto acustico del Marconi: "Nel 2023 sono stati rilevati alcuni superamenti dei limiti fissati dalle norme in aree del settore Ovest dalla limitata estensione territoriale e bassa densità abitativa, mentre i livelli di emissioni sonore sono risultati entro i limiti acustici in aree ad alta densità abitativa nel settore Est come i quartieri Navile, Pescarola e Corticella". Morale: gli sforamenti sarebbero stati circoscritti nell’area del Bargellino, a Calderara di Reno, che però ha una densità abitativa inferiore.

Da qui, l’Aeroporto assicura "che avvierà con immediatezza le opportune interlocuzioni con i componenti della commissione aeroportuale per mettere a punto il piano di risanamento acustico così come prescritto dalla normativa di livello europeo e nazionale, destinando risorse adeguate e coerenti con i piani di sviluppo sostenibile della società di gestione aeroportuale". Da quello che filtra, la commissione aeroportuale presieduta da Enac (l’Ente nazionale per l’aviazione civile) si sarebbe riunita a metà febbraio e sarebbe stata presa in esame proprio l’ordinanza sui voli notturni. A parte il Comune di Calderara, contrario alla proroga, la direzione sarebbe quella di proseguire con le misure anti-rumore. Ma il via libera ancora non c’è. Dopo le diverse partite aperte tra Comune e ministero dei Trasporti (dalla Città 30 al faro sui tempi del tram), pare plausibile che anche la proroga dell’ordinanza finisca sotto la lente. La palla, ora, va alla direzione territoriale dell’Enac che da metà febbraio si è riservata la possibilità di valutare se confermare la misura anti-rumore fino a ottobre 2024.

ros. carb.