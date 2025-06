Voli in ritardo all’aeroporto di Bologna: espulso sfugge alla polizia e appicca un incendio, ricercato Il 29enne stava per essere rimpatriato, si è messo correre a torso nudo sulla pista: è riuscito a scavalcare la recinzione e dileguarsi. Per seminare gli agenti ha dato fuoco alle sterpaglie. Caos e ritardi, due voli dirottati