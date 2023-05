Voli rumorosi, pressing Pd "Il Marconi trovi soluzioni"

Il centrosinistra solleva di nuovo il tema della compatibilità dell’aeroporto Marconi con la città. Lo hanno fatto sia la segretaria provinciale del Pd (presidente del quartiere Navile, la zona della città più colpita dal rumore causato dai sorvoli), Federica Mazzoni, sia Coalizione civica con il consigliere Detjon Begaj. A livello parlamentare, invece, è il deputato ed ex sindaco Virginio Merola con Roberto Morassut, vice presidente della commissione Trasporti della Camera, a predisporre una proposta di legge ad hoc "per rendere compatibili e sostenibili le attività di volo con la vita quotidiana delle città".

Mazzoni, dalla sua, durante il consiglio aperto del Quartiere sulle problema rumore, non ha nascosto la sua preoccupazione. "Deve essere una priorità di Aeroporto rendere compatibile la propria attività con la città. Il Marconi, con i suoi maggiori azionisti, deve portare delle soluzioni, perché la questione non riguarda esclusivamente il rumore e il fastidio, ma il vero e proprio benessere psicofisico di oltre 40mila persone", ha avvertito Mazzoni davanti a una cinquantina di residenti (c’erano anche tre rappresentanti del Marconi e l’assessora Valentina Orioli), citando il caso dello scalo di Amsterdam, che sta valutando azioni "incisive, come la chiusura notturna dell’aeroporto" per tutelare la salute dei cittadini e delle cittadine.

"Non si può assolutamente pensare che adesso, con l’estate alle porte, possa replicarsi il grande danno che il territorio ha subito l’estate scorsa. Costantemente ricevo segnalazioni di cittadini esasperati rispetto ai sorvoli notturni, ma anche alle prime luci dell’alba, sia di voli che di cargo", ha avvertito la leader dem.

Anche Begaj ha attaccato il Marconi. "Si vola troppo e male. La politica del Blq è quella di far registrare ogni anno il nuovo record di voli Ryanair – ha detto Begaj, con lui anche il consigliere di Quartiere di Coalizione Civica Massimiliano Rubbi –, per poi venire qui a dire che faranno le virate. Un certo tipo di turismo e la politica del low cost stanno creando un problema di disagio relativo alla turistificazione o, come lo chiamo io, il turismo tossico. Io sono contro l’ulteriore espansione dell’aeroporto Marconi".

Enrico Postacchini, presidente del Marconi, ricorda che "l’Aeroporto opera nella legalità, rispettando tutte le regole e l’ordinanza che vieta gli atterraggi dalle 23 alle 6 sulla città, salvo i casi previsti dallo stesso provvedimento. Per il resto, direi che tra un mese partiremo con la sperimentazione del piano Enav che prevede virate più basse così da impattare solo su un 5% della popolazione del Navile. L’avvio del test non dipende da noi. Noi seguiamo l’iter di Enav".