Volo Ryanair cancellato per il Marconi, l’odissea di duecento passeggeri: “Noi, bloccati da giorni a Creta”

Bologna, 30 settembre 2023 – É l’incubo di ogni viaggiatore: arrivare in aeroporto, scoprire un primo ritardo che poi cresce e cresce, fino a quando non compare la temibile scritta delayed , volo cancellato. E se succede in un’isola, in cui la possibilità di riprogrammare un altro viaggio non è così scontata, il ritorno a casa può diventare una vera odissea. É quanto successo – e per alcuni di loro la situazione non si è ancora sbloccata – ai circa duecento passeggeri che mercoledì scorso sarebbero dovuti rientrare da Chania, a Creta, verso Bologna sul volo Ryanair FR5638. Sarebbero, appunto, perché in realtà l’aereo delle 15.55 non è mai partito, cancellato per il maltempo.

A raccontare la vicenda è Chiara, di Civitanova Marche, in contatto con una sessantina di viaggiatori che si sono riuniti in un gruppo Whatsapp per sostenersi a vicenda. Anche in vista di passare alle vie legali.

“Eravamo già al gate – racconta la donna, in vacanza a Creta – quando ci hanno detto che saremmo partiti con un’ora di ritardo, che poi si è allungato fino alle 19.05". Ma poi intorno alle 20 si scopre che il volo è stato cancellato per maltempo. "L’aereo – è un’altra delle testimonianze – invece che atterrare a Chania ha deviato su Atene, scaricato lì i passeggeri da Bologna ed è rientrato in Italia vuoto. Ai viaggiatori bloccati ad Atene è stato proposto un traghetto con posto in poltrona, per la cabina avrebbero invece speso 100 euro di tasca loro".

Sulla mail vengono offerte due opzioni: il rimborso del volo o contattare la compagnia per riorganizzare il volo. La situazione inizia dunque a farsi tesa, anche perché, ricorda Chiara, "c’erano famiglie con bambini piccoli" e "in aeroporto a quell’ora non c’era nessuno di Ryanair che potesse assisterci". In un clima di rivolta crescente alcuni hanno iniziato a cercare individualmente un altro volo, mentre dall’aeroporto hanno comunicato, ormai tre ore dopo, che Ryanair avrebbe provveduto a portare i viaggiatori in un hotel per la notte.

“Siamo tornati all’aeroporto giovedì mattina– continua Chiara – ma nessuno sapeva di un eventuale volo riprogrammato". I viaggiatori sono sempre più esasperati– arriva pure la Sicurezza – anche perché da Chania non ci sono altri voli diretti per Bologna fino alla prossima stagione 2024. "Abbiamo dovuto rivolgerci al servizio clienti, ma tutti i voli risultavano pieni, non abbiamo trovato neanche da Heraklion. Dopo quattro telefonate ho trovato una persona gentile al centralino che mi ha trovato un ritorno su Ancona passando per Londra sabato all’alba. Ma c’è chi rientrerà lunedì". "Ci siamo dovuti trovare un alloggio – prosegue– e non è detto che tutti possano permetterselo. C’è chi ha pagato per altri, io ho aiutato due signori che non avevano l’app". Nel frattempo nel gruppo c’è chi ha allertato la Farnesina e l’Ambasciata italiana in Grecia, ma di fatto tutti hanno dovuto riorganizzarsi da sé.