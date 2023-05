Volontari del tortellino all’opera Il profitto andrà agli alluvionati

Hanno deciso di non fermarsi i volontari che organizzano la ‘Sagra del tortellino’, prevista per oggi e domani, alla Casa del Popolo di Funo. "I volontari – dice il sindaco Claudia Muzic – hanno deciso che mai avrebbero lavorato, di fronte alle notizie drammatiche di questi giorni, se non per essere in qualche modo utili. Presto deciso, dunque, di devolvere il 100% del guadagno di questo fine settimana alle popolazioni alluvionate, che verranno destinati al conto corrente che la Regione sta indicando in queste ore". Il guadagno della kermesse sarebbe di norma destinato alle spese di mantenimento della Casa del Popolo ed autofinanziamento del circolo del Pd locale, organizzatore dell’evento. Il primo cittadino ricorda poi che Argelato capoluogo ha subito i danni dell’acqua, a seguito della rottura dell’argine del Reno nel 2019. E i suoi concittadini non possono rimanere indifferenti di fronte a quanto sta accadendo nei comuni vicini. "I volontari – aggiunge Muzic – hanno preparato tortellini, tortelloni, lasagne e non potrebbero oggi essere utili, in molti casi anche per ragioni anagrafiche, in altro modo. Ma prestano volentieri la propria opera per raccogliere fondi".

p. l. t.