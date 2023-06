Volontari e alunni in piazza per studiare la sicurezza

Il centro storico di Castiglione è diventato per un giorno una grande aula a cielo aperto per centinaia di studenti e studentesse delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Castiglione-Camugnano-San Benedetto: chi in bicicletta, chi a piedi, chi in go-kart. Come ogni anno infatti l’Autoscuola Fly di Castiglione e le scuole hanno organizzato ’Sicuri in un paese Sicuro’, il progetto che coinvolge i bambini delle scuole sulla sicurezza stradale. Quest’anno particolarmente ricco di novità, a partire dal coinvolgimento degli studenti di San Benedetto Val di Sambro, ma non solo. Oltre all’allestimento di una pista di go-kart, è stato indetto anche un concorso fra gli studenti per realizzare cartelli stradali innovativi e originali, delle vere e proprie proposte per ‘regolare’ nuovi comportanti sulle strade che spesso provocano problemi, come ad esempio camminare guardando il telefonino o viaggiare in bicicletta accoppiati su strade pericolose.

Partner della giornata sono stati anche Aci Bologna, rappresentati dall’ex provveditore Paolo Marcheselli, i sindaci dei Comuni di Castiglione, San Benedetto e Camugnano oltre a tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio: polizie locali, carabinieri, polizia ferroviaria e polizia stradale. Particolarmente significativa la presenza dei volontari del sistema di protezione civile della montagna: Volontari di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Pubblica Assistenza e Auser hanno coinvolto gli studenti, rappresentando il piano di protezione civile, le tecniche di primo soccorso, l’utilizzo dei mezzi e tanto altro.

Hanno partecipato oltre 200 bambini e bambine dei tre Comuni, entusiasti di imparare regole e comportamenti legati alla sicurezza divertendosi. "Questo progetto sta diventando sempre più importante e partecipato – ha commentato Maurizio Fabbri, sindaco di Castiglione –; non esagero dicendo che è uno dei fiori all’occhiello e uno degli eventi sulla sicurezza stradale più originali ed efficaci di tutto il territorio bolognese".