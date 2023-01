Volontari e carabinieri in congedo pattugliano la città in sella a due biciclette

L’Anc (Associazione nazionale carabinieri) di Persiceto si è dotata di due biciclette per il controllo del centro storico in coordinamento con le altre forze dell’ordine. Sulle bici sono stati applicati dagli stessi volontari con i segni distintivi Anc.

"Quella delle bici - dicono i volontari – è una scelta green che collima perfettamente con le linee guida sul risparmio energetico ed inquinamento atmosferico ed acustico. Inoltre, fa bene alla salute dei volontari che svolgono i servizi e rievoca i servizi in bici svolti da personale della Benemerita Arma dei carabinieri nei tempi passati".

E aggiungono: "In sostanza dovremmo essere gli unici in Italia ad utilizzare le bici per i pattugliamenti urbani".