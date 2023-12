Volontari in prima linea. Un premio per dire grazie

Un riconoscimento alle piccole cose che fanno migliore la vita quotidiana della città. Con questo spirito l’altra mattina nel municipio di Casalecchio si è svolta la tradizionale cerimonia di premiazione dei casalecchiesi meritevoli dell’anno che si sta per chiudere. In prima linea le associazioni di volontariato, invitate dal gruppo di Casalecchio nel cuore e dai suoi referenti: Chiara Casoni e Athos Gamberini. A rappresentare la città il sindaco Bosso che ha sottolineato il valore della dedizione quotidiana che gli esponenti dedicano in particolare alla vita sociale. Nella sala delle cerimonie hanno ricevuto i relativi attestati gli esponenti dell’associazione Auser, attivi in diversi ambiti come nell’accoglienza alla Casa della comunità o nel servizio di vigilanza davanti alle scuole. Prezioso il lavoro che svolgono quotidianamente i volontari attivi nel sodalizio di Ausilio, in particolare nella consegna della spesa al domicilio delle persone bisognose.

Poi la novità degli ultimi mesi, che ha visto i membri dell’associazione nazionale carabinieri della sezione Gen. Alberto Dalla Chiesa impegnarsi nella prevenzione di piccoli reati nel corso di manifestazioni pubbliche come il mercato settimanale del mercoledì. Sottolineato anche l’azione del gruppo che fa capo all’esperienza di Ceretolando, che con feste e manifestazioni legate al quartiere hanno coltivato il senso di comunità locale e di solidarietà. Preziose le iniziative di valorizzazione del commercio di vicinato ideate e condotte dall’associazione di negozianti riuniti sotto il marchio di #WeLoveCasalecchio. "Ci siamo rinviati alla passeggiata degli auguri del primo gennaio, con ritrovo alle 10,45 in via Garibaldi, che si svolgerà col sottofondo dei testi di Italo Calvino, di cui si celebra il centenario della nascita, con brani letti dai partecipanti", spiega Chiara Casoni. Brindisi di chiusura anno prima della distribuzione dei pacchi-dono natalizi a 55 famiglie bisognose poi per la Caritas-Aiuto alimentare di Zola, che nella sede di via Capuzzi ha registrato la rappresentanza delle parrocchie di Zola e il saluto dell’amministrazione comunale che col sindaco Dall’Omo e l’assessora Occhiali ha sottolineato il valore dell’iniziativa.

g.m.