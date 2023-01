Volontari per leggere ai bebè

I residenti nel Distretto culturale Pianura Est interessati a diventare ‘Volontari Nati per Leggere’ e che desiderano conoscere il programma, possono candidarsi entro il 31 gennaio per seguire un corso gratuito, finanziato con Fondi del Contributo regionale alla Formazione e realizzato grazie alla collaborazione della Città metropolitana di Bologna. Per informazioni e iscrizioni, entro il termine indicato, si può contattare la biblioteca comunale di Molinella. Il corso ha lo scopo di far conoscere il programma e la sua attuazione, i benefici della lettura in età precoce, lo sviluppo del bambino, il ruolo dei volontari e la collaborazione con gli operatori, la produzione editoriale selezionata per la fascia 0-6 anni, le modalità di lettura e la comunicazione efficace per la promozione della lettura in famiglia.