La volontaria aggredita da Luca Vildoza e dalla moglie Milica Tasic: “Non so se tornerò più in ambulanza”

Bologna, 17 ottobre 2025 – La voce trema un po’. In vent’anni di Croce Rossa, Tiziana D’Antonio ha visto di tutto. “Ma mai era capitato, mentre correvamo su un intervento di soccorso, di essere aggrediti da una persona che nulla c’entrava con i fatti”. La volontaria, 54 anni, è ancora scossa: “Non mi sento bene, non mi piace essere al centro di questa vicenda. Non lo so. Sembra che siamo stati noi. Io vi ho raccontato quello che è successo, è la pura verità. Il mio equipaggio lo testimonia. Noi siamo volontari e andiamo in ambulanza, punto. Per aiutare gli altri. Sono molto giù. E non so se tornerò in ambulanza, dopo quello che è successo”.

Un episodio che Tiziana racconta nel dettaglio, come se ne rivivesse ogni attimo: “Avevamo appena imboccato via Calori dopo un intervento in centro – racconta – quando ci hanno battuto un servizio sul terminale di bordo e quindi abbiamo accostato mettendo le luci di crociera: poco dopo le 23 abbiamo sentito un clacson e poi abbiamo visto una macchina nera di grande cilindrata. La persona alla guida ci stava facendo un gestaccio: ho pensato vabbè, ci siamo abituati noi operatori sanitari a lavorare in condizioni non belle, in cui le persone ci chiedono di spostarci anche mentre facciamo le rianimazioni”.

È la Mercedes di Vildoza, che supera l’ambulanza. Pochi attimi dopo, il mezzo di soccorso riparte. “Siamo partiti in sirena – dice ancora Tiziana –, in direzione di una donna con un trauma cranico: abbiamo incontrato di nuovo la macchina davanti a noi, che ha iniziato a fare zigzag, facendo delle brusche frenate: il mio autista mi ha detto che, in base ai protocolli, non eravamo sicuri, rischiavamo di tamponare e allora in sicurezza ci siamo fermati, allo stesso modo anche l’auto nera si è fermata”. E qui la situazione è precipitata: “Ho deciso di scendere verso lo sportello dell’autista per capire cosa stavano cercando di fare: hanno iniziato a parlare in spagnolo e in inglese. Io non capivo, gli ho detto ‘We are in emergency’.

Lui ha aperto la porta e mi ha afferrata al collo, poco dopo è scesa anche la donna, che mi ha preso per la coda tirandomi con forza. Ero sconvolta, non capivo cosa stesse accadendo, ero molto spaventata”. Solo alla fine di tutto “ho capito che si trattava di un giocatore della Virtus: poco dopo l’aggressione si è infatti prima avvicinato un ragazzo in scooter che conosceva la coppia, e che mi ha chiesto scusa, poi sono arrivate diverse persone con le sciarpe della Virtus”. E se lo spavento adesso è passato, per Tiziana e i suoi colleghi resta lo sconcerto: “Noi facciamo questo, che è un lavoro, per passione. Per aiutare gli altri. Anche l’altra sera, la nostra priorità era la signora ferita, che non abbiamo potuto soccorrere. Io sono volontaria dal 2004. Vorrei solo continuare a farlo senza dover avere paura”.