Volti e fotografi di Bologna si svelano nel Sottopasso

di Benedetta Cucci

È tutto un "oh!", "ma guarda", "pensa te!", "ecco com’era!". Quando si apre la porta del Sottopasso di Piazza Re Enzo per iniziare la visita di Bologna Fotografata. Persone, luoghi, fotografi, che inaugura oggi e resta allestita fino al 28 gennaio 2024, se si è nati sotto le Due Torri o si è ‘d’adozione’ da lungo tempo, non si può non godere di questo tuffo nella storia che unisce spesso trattini interrotti da nozioni visive che mancavano. La nuova mostra sulla memoria di Bologna, che riprende quella del 2017, ‘è tutta un’altra storia’, si potrebbe dire.

Nella nuova curatela di Giuseppe Savini, sono a disposizione tanti fondi fotografici in più acquisiti dalla Cineteca e i protagonisti sono anche i fotografi.

Quei professionisti e, ad un certo punto, quei dilettanti, che ci permettono oggi di vedere tante Bologne differenti, in una narrazione visiva che parte nella seconda metà dell’Ottocento, quando nasce la fotografia e quando in città dovevano ancora nascere tante cose (piazze, fontane, vie, vedute) ma ne erano presenti altre. Nella mostra con duplice binario narrativo (da una parte la cronologia dall’Ottocento all’avvento del digitale e dall’altra gli studi fotografici) che occupa gli spazi rinnovati e ampliati del Sottopasso (duemila metri quadrati) sono in mostra 1.100 fotografie e sedici installazioni video per un tempo di visita stimato attorno alle due ore. Si tratta inoltre di una mostra "neverending" come specifica il direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli, perché si spera arrivino nuovi racconti per nuove foto.

Ecco quindi che, come un album di fotografie (è in fondo questo il catalogo edito dalla Cineteca) si sfoglia la mostra. Si parte da quella foto di copertina in bianco e nero così moderna, di una donna sulla scalinata di San Petronio che guarda dritto in camera, scattata da Olindo Guerrini nel 1890: se non fosse per abiti e carrozza… parrebbe ora. E mentre guardiamo le foto di Guerrini, che sembrano scatti odierni in costume, apprendiamo anche la sua storia di direttore della Biblioteca Universitaria, ma soprattutto di poeta, giornalista, scrittore e fotografo dilettante.

Professioniste erano invece le sorelle Angiolini. Amalia, Cesira e Adele, che alla morte del padre Giuseppe, nel 1869, rilevarono e condussero lo studio di via Castiglione 6, anche come ‘fotografesse’, vincendo ad esempio una medaglia d’oro nella sezione Belle Arti dell’Esposizione Universale del lavoro femminile del 1871 a Firenze con ritratti al lume di candela. Tra le clienti ebbero la regina Margherita quando venne in visita a Bologna. Ma il nuovo viaggio nel tempo comprende anche ritratti, foto di cronaca, immagini pubblicitarie, schede della questura, album di famiglia e molto altro, con una sezione specifica sulla liberazione del 21 aprile 1945, una sulla bomba del 2 agosto 1980 e una sull’occupazione nazista, testimoniata anche da foto epocali sebbene precedenti, come quelle dell’arrivo di Hitler in treno a Bologna nel 1938, immortalato da Nino Comaschi.

"Duemila metri quadrati di spazio espositivo permanente – dice il sindaco di Matteo Lepore – che assieme alla Sala Borsa, a Palazzo Re Enzo, al cinema Modernissimo e a piazza Maggiore costituiscono un quadrilatero della cultura davvero unico".