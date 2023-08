"Voragine di bilancio da 3,6 milioni, la giunta si assuma le sue responsabilità"

Il Comune di San Pietro in Casale ha un buco di bilancio di 3,6 milioni di euro. A parlare è Mattia Polazzi, consigliere comunale della Lega e capogruppo in Città metropolitana. "Mercoledì scorso – spiega l’esponente del Carroccio – il consiglio comunale ha approvato il bilancio consuntivo dell’anno 2022, è emerso un indebitamento di 15 milioni ed un disavanzo di 3,6 milioni di euro. Questa situazione finanziaria è inaccettabile e dimostra una grave mancanza di attenzione da parte della giunta guidata dal sindaco Claudio Pezzoli. Non possiamo ignorare il fatto che il disavanzo richiederà una procedura di riequilibrio finanziario di ben oltre 10 anni". Gli fanno eco i consiglieri comunali Sara e Diego Mazzanti di Fratelli d’Italia insieme ad Antonio Terracciano, esponente civico.

"La giunta di centrosinistra con impronta Pd – sottolineano – deve assumersi la responsabilità per questo grave deficit. La situazione era già presente nei rendiconti precedenti, ma è stata nascosta grazie a un errato accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità". Secondo l’opposizione, il revisore dei conti ha certificato che il Comune ha evitato la rilevazione del considerevole disavanzo grazie a questa irregolarità nel trattamento dei crediti di dubbia esigibilità, che non includeva i crediti Tari. "È difficile credere – aggiunge Polazzi – che un errore così grave possa essere solamente il risultato di una procedura diversa".

Non si fa attendere la replica del sindaco Pezzoli. "La volontà dell’amministrazione – afferma il primo cittadino – è quella di arrivare nel più breve tempo possibile ad approvare un piano di riequilibrio serio e sostenibile, che permetta il mantenimento dei servizi al cittadino mettendo ordine nei conti. A chi accusa questa amministrazione di aver agito con opacità, segnalo che fino ad oggi gli organi preposti al controllo non avevano mai rilevato criticità di sorta". A parere del sindaco il disavanzo è strettamente connesso ad una errata applicazione della disciplina che regola il dimensionamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. "Appena emersa la situazione – continua Pezzoli – lo scorso marzo abbiamo agito senza indugio confrontandoci con gli organi preposti".

Pier Luigi Trombetta