"Vorrei fare più cose, assieme a mio figlio"

Sara è la mamma di un bambino di 12 anni affetto da una rara malattia degenerativa. E’ uno dei caregiver che ha portato la sua testimonianza. "Mi sono sentita una madre come le altre che curava il suo bambino malato fino a quando lui non è più riuscito a fare le cose che facevano tutti gli altri: non riusciva più a mangiare, a muoversi. Allora sono diventata un caregiver, le sue mani, le sue gambe. Il suo sostegno quotidiano".

Sara, che vive a Bologna, sottolinea che ha sempre trovato aiuto e accoglienza da parte della sanità e dei servizi cittadini. E ricorda quando la casa sua e di suo figlio è diventato l’ospedale: "I primi tre anni della sua vita tutte le settimane, per tre giorni, dovevamo stare in reparto. Poi siamo passati al day hospital, infine è nata l’equipe del ’bambino cronico complesso’ che cura e sostiene il bambino nel suo ambiente familiare. Con le dottoresse, le infermiere, le fisioterapiste ci sentiamo al sicuro, come in una famiglia. E si occupano anche della scuola". Sara ammette di avere "dovuto spostare i miei obiettivi lavorativi ma mi rendo conto che tante persone sono costrette a rinunciare totalmente al proprio lavoro. Io sono sola, ma mia madre si è trasferita da noi, c’è una rete e questo mi permette di lavorare". Alla domanda di cosa senta il maggior bisogno, Sara afferma che "non vuole che lei e il suo bambino siano isolati, commiserati, nascosti. Siamo mamme, persone che hanno il diritto di vivere. A volte mi piacerebbe fare cose con lui, condividerle come facevamo un tempo, quando stava meglio".

m.ras.