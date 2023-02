"Vorrei vederla sgozzata" Allontanato l’ex marito

Maltrattamenti, minacce e una gelosia fuori controllo. Per un quarantaquattrenne italiano è scattato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in questo caso l’ex compagna, un’italiana 40enne. Secondo quanto riferito dalla donna ai carabinieri, l’uomo non accettava la fine del loro matrimonio e, proprio per questo, aveva iniziato a mettere in atto atteggiamenti prepotenti e persecutori ai danni dell’ex moglie. Una situazione familiare che, sempre secondo i racconti della donna, era diventata ormai insostenibile. A risentire del clima di terrore che si respirava in casa, anche il figlio undicenne della coppia.

Il provvedimento applicato nei confronti del quarantaquattrenne è stata disposto dal gip a seguito della querela presentata dall’ex moglie che, tre settimane fa, si era presentata dai carabinieri per denunciare il compagno. Nel novembre scorso, dopo le continue liti che avvenivo nella casa della coppia, l’uomo era andato a vivere in una struttura ricettiva ma, sentendosi ferito nell’orgoglio per la fine della relazione, aveva iniziato a minacciare pesantemente l’ex compagna.

Tante le frasi minatorie che il quarantaquattrenne, operaio residente a Sant’Agata, rivolgeva alla donna direttamente come "chiama i carabinieri perché sicuramente sei morta", o indirettamente, come nel caso di esternazioni rivolte ad amici in comune con cui manifestava tutta la sua rabbia nei confronti della moglie: "Vorrei vederla sgozzata da qualche parte".

Oltre alle minacce, l’uomo ha esternato anche la sua gelosia nei confronti della moglie mettendo in atto pedinamenti e reclamando di controllare la sua biancheria intima, a suo dire per verificare che non avesse avuto rapporti con altri uomini.

L’operaio di Sant’Agata è stato convocato in caserma dai carabinieri e sottoposto alla misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa decisa dal gip. La donna e il bambino di 11 anni, psicologicamente molto provati dalla situazione, sono stati invece inseriti in un programma di recupero da parte dei servizi sociali.

Chiara Caravelli