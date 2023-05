"Vorremmo il sogno di un futuro migliore Un’istruzione libera, aperta e multietnica"

Alla base del nostro lavoro c’è stata una lunga riflessione, che ci ha dato modo di esprimere tutto quello che abbiamo imparato. Così, abbiamo pensato di scrivere di nostro pugno una poesia, da dedicare a noi stessi, giovani studenti, per spiegare come vorremmo la scuola, quella per noi ideale. Ci siamo ispirati proprio alle idee di Don Milani: "Dalla scuola vorrei un dono: il sogno di un futuro migliore, la ricerca delle possibilità, una cultura, un’educazione sincera. Vorrei una scuola che ci aiuti a trovare la passione della nostra vita, una scuola che ci prepari al mondo del lavoro, dove si può essere se stessi, una scuola che ospiti tutti. Vorrei una scuola aperta, libera, multietnica; vorrei una scuola che abbia come priorità gli insegnamenti di Don Milani, perché se qualcuno tiene a te, hai un motivo in più per impegnarti e riuscire. Perché, in fondo, la scuola è un posto dove si cresce, si socializza, ci si aiuta. Si diventa migliori. Se pensate che la scuola sia noiosa, provate a cambiare prospettiva: se fosse un luogo pieno di occasioni e possibilità? E se noi fossimo dei privilegiati, perché molti ragazzi vorrebbero andarci, ma non hanno questa opportunità?".