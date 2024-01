Vota il tuo Presepe. Arrivati settemila coupon, ecco i premi del concorso . Trionfa Piazza Capitini

Il testa a testa tra il presepe di Piazza Capitini e quello di Selva Malvezzi alla fine ha premiato la Natività che ogni anno viene allestita in una sala condominiale alla Barca. Con le premiazioni ieri è andata in archivio anche la sesta edizione di ’Vota il Tuo Presepe’, il concorso organizzato dal nostro giornale in collaborazione con la Curia di Bologna. Che fosse una edizione più partecipata rispetto alle altre lo si era capito dai tanti coupon che sono arrivati nelle giornale e che hanno superato la soglia dei 7mila tagliandi, quasi mille in più rispetto all’anno scorso, ma il calore in sala e il numero di partecipanti alla premiazione ha confermato che il presepe porta in sé il valore della comunità.

"Il presepe è un simbolo che va al di là di tutto e che unisce – ha spiegato il vicedirettore del ’Carlino’ Valerio Baroncini –. Unire è particolarmente importante, soprattutto quest’anno dove alcune comunità del nostro territorio hanno perso molto nell’alluvione che ha distrutto vite, case e memorie, ma non ci ha fatto perdere le nostre radici e la forza di ripartire".

E’ stata proprio l’alluvione a ispirare il presepe di Selva Malvezzi intitolato ’Selviamoli’. Pur essendo arrivata seconda, la frazione di Molinella ha probabilmente rappresentato lo spirito del presepe avendo vissuto sulla propria pelle la difficoltà di chi non ha un tetto sotto cui dormire. Lo scorso maggio la chiesa è stata uno dei pochi edifici risparmiati dall’alluvione e a quel punto è stata il punto di riferimento per tutta la comunità. "Il presepe rappresenta la vita quotidiana – a parlare è il vicario generale per la sinodalità, monsignor Stefano Ottani – e ci insegna che non ci può mettere al sicuro da solo da soli senza pensare agli altri. Questo vale sia per le questioni vicine che per quelle lontane. Gesù Bambino è nato a Betlemme e non era al sicuro, così come oggi là non sono al sicuro tanti bambini. Anche noi oggi non ci sentiamo al sicuro, ma lo saremo solamente se tutti lavoreremo per la pace".

Al terzo posto il presepe di Crevalcore che gli organizzatori hanno invitato ad andare a vedere, mentre un gradino fuori dal podio si è piazzato quello di via Parisio 50. La menzione particolare per aver saputo valorizzare al meglio il territorio è andato ai ’Presepi nel Borgo’ di Sasso Molare. La piccola frazione di Castel d’Aiano, con i suoi 22 abitanti, ha animato tutte le realtà che che si sono adoperate per arrivare ad allestire diversi presepi in tutto il territorio castellano. Premio speciale per il sociale, invece, alla signora Piera Cavazza.

Sono entrati nei primi 10 anche ’I presepi di Sassi’ di Rioveggio. "Per noi si tratta di un bellissimo piazzamento – ha dichiarato il sindaco di Monzuno Bruno Pasquini –, siano una realtà molto viva, anche noi abbiamo avuto parecchi problemi durante l’alluvione, ma restiamo comunque una comunità di montagna che non ha i numeri della pianura. Siamo contenti di essere qui". Tra le varie natività votate, vi è stata anche la new entry del presepe allestito presso il Comando dei Carabinieri del Navile. "Questo presepe – spiega il comandante della stazione Nicola Patti – per il suo posizionamento e per lo spirito che lo anima è una piccola sintesi della storia dell’arma dei Carabinieri. Dal 1861 siamo al servizio dei cittadini. Siamo rimasti sorpresi di quanti ci hanno segnalato e questo loro gesto dimostra che è stato compreso quanto volevamo trasmettere".

Guidata dal capocronista della cronaca di Bologna Andrea Zanchi, la premiazione ha registrato anche la presenza di tanti ragazzi, a testimonianza del fatto che la tradizione del presepe resta sempre attuale.