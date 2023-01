Vota il tuo Presepe, i premi Migliaia di tagliandi arrivati per il concorso Trionfa Selva Malvezzi

di Massimo Selleri Da Selva Malvezzi, borgo feudale della contessa Matilde, alla fortezza longobarda della Scola, passando per la moderna tecnologia di un condominio in piazza Capitini e per i sassi del fiume Setta. Le migliaia di coupon arrivati al Carlino dimostrano l’attenzione per l’iniziativa ‘Vota il tuo presepe’. Assente per due anni causa pandemia, il concorso ha confermato la voglia di votare la natività preferita. Ha vinto il presepe organizzato da Selva Malvezzi, che con il suo presepe ‘Marta o Maria?’ ha rappresentato l’interrogativo che accompagna ognuno di noi durante il nostro quotidiano: "È meglio agire subito o pensare e aspettare?". Un suggerimento arriva da questa rappresentazione. "Questo tema nasce dalla proposta del nostro cardinale per questo anno pastorale – spiegano i parrocchiani di Selva – e abbiamo chiesto ai tanti visitatori quale fosse il personaggio che sentivano più vicino. Stando alle loro indicazioni è Marta, e quindi il fare, a risultare molto più attuale". L’arcivescovo Matteo Zuppi è presente alla premiazione, insieme alla direttrice di QN, Carlino, Nazione e Giorno, Agnese Pini, e al vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini. "Questa festa è sempre bellissima – spiega Zuppi – e sono curioso di sapere quali saranno le novità per il 2023". Intanto...