’Vota il tuo presepe’. Il concorso del Carlino

Alla scuola Sacro Cuore di via Bombelli si sono messi avanti con i lavori ed è già funzionante un presepe meccanico a grandezza naturale. Da domani al 6 gennaio i lettori troveranno nelle pagine della Cronaca di Bologna i coupon per votare quella che secondo loro è la Natività più bella: uno normale e uno che vale doppio e che sarà pubblicato in giorni non prestabiliti. I coupon dei presepi, sono ammessi solo quelli visitabili al pubblico, dovranno arrivare in redazione entro il 9 gennaio: come ogni anno ci sarà la premiazione nella nostra sede e più avanti comunicheremo la data. Torna così ’Vota il tuo presepe’, una iniziativa che è arrivata alla sua sesta edizione e che, stando ai tagliandi che sono arrivati in redazione, coinvolge tutto il territorio metropolitano, dalla montagna alla bassa, passando per i condomini della città. Quest’anno il concorso vuole celebrare anche gli 800 anni del presepe. Era il 10 dicembre del 1223 quando san Francesco d’Assisi allestì in una grotta di Greccio, un comune della provincia di Rieti, la prima rappresentazione della mangiatoia di Betlemme. Da lì è partita la tradizione, che ha superato la soglia del tempo, di predisporre le statuite per ricordare e festeggiare la nascita di Gesù. Otto secoli di vita sono un traguardo importante e così non sono pochi i presepi che sono già pronti per essere visitati. Un esempio è quello di Piera Cavazza che si estende per 17 metri quadrati e negli spazi di via Parisio 50 mescola la contemporaneità con l’antichità, tanto che gli animali preistorici si mescolano ad un trenino elettrico.

L’anno scorso il primo premio se lo aggiudicò la parrocchia Santa Croce di Selva Malvezzi, con il suo presepe ‘Marta o Maria?’, ispirato al Vangelo con le immagini di Marta e Maria e con la sua composizione che venne divisa in due parti, che rappresentano la parte attiva e contemplativa della vita. La particolarità di questa rappresentazione fu che tutte le persone della comunità parrocchiale vennero invitate a riconoscersi in Marta e Maria, a seconda della loro attitudine al fare o al pregare. Al secondo posto arrivò il presepio di Piazza Capitini, allestito da Corrado Mattei: un presepe tradizionale, esposto in una sala condominiale, del tutto meccanico e in movimento. Nella scenografia, vi erano anche particolarità bolognesi e un laghetto con dentro dei pesci rossi, che furono poi regalati a dei bambini. Complessivamente furono 17 le Natività votate, ma stando alle mail che sono state inviate alla redazione in queste ore, la platea è destinata ad allargarsi.