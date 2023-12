‘Vota il tuo presepe’. Sono arrivati i primi coupon. Ora è caccia ai tagliandi

Presepi di città e presepi delle provincia. Per il momento i coupon che sono arrivati nei nostri uffici si equivalgono. Già numerosi sono i tagliandi inviati nella nostra redazione, a dimostrazione di come l’iniziativa ‘Vota il tuo presepe’ sia sempre gradita. Nel caso del territorio montano la dicitura corretta del concorso dovrebbe essere "Promuovi la natività della tua comunità" dato che vi sono interi borghi o paesi che durante il periodo delle feste si mobilitano per rendere contemporaneo quanto accaduto più di duemila anni fa nella grotta di Betlemme.

È il caso del villaggio medioevale La Scola nel comune di Grizzana Morandi, dove in tutti vicoli sono esposte delle sculture che svolgono la funzione di statuine giganti. Lo stesso si potrebbe dire del presepe di Villa d’Aiano, dove tutto il paese si è adoperato per allestire una rappresentazione che sfrutta ogni millimetro dello spazio vicino alla parrocchia. Anche in città del resto il presepe ha effetto aggregante. L’ormai tradizionale natività di via Azzurra, in zona Massarenti, ogni anno scatena la curiosità di centinaia di visitatori e lì poco distante c’è anche quello del civico 50 di via Parisio, che, allestito sempre in un cortile privato, nasce dalla volontà di una signora che ogni anno vuole rispolverare l’antica usanza di rappresentare il momento in cui Gesù bambino fa sentire la sua presenza nel mondo con i primi vagiti.

Ai singoli lettori spetta il compito di decidere quale sia quello che più lo ha colpito e che gli risulta di maggiore gradimento. Ritagliando i coupon – uno ’normale’ che esce tutti i giorni e uno che vale doppio e che non ha un’uscita prestabilita – che si trovano all’interno delle pagine della Cronaca di Bologna è possibile indicare la natività preferita e il suo indirizzo.

Si possono segnalare solo presepi visitabili dal pubblico e ogni tagliando deve essere spedito al nostro ufficio marketing, che è già al lavoro per contare le schede.

L’iniziativa ha il compito e l’obiettivo anche di rispolverare quelle che sono le nostre radici di bolognesi. Non tutti sanno che la Basilica di Santo Stefano ospita uno dei presepi più antichi al mondo e che risale al XIII secolo. Si vota fino al 7 gennaio, giorno in cui si chiuderanno le urne.