Voto, cambio di seggio per ottomila elettori

Sono in arrivo in questi giorni le lettere con le quali il Comune di San Lazzaro comunica ai cittadini che fino a oggi erano abituati a votare nelle ex scuole Donini in via Paolo Poggi e all’Istituto Cefal di via Nazionale Toscana 1 l’assegnazione a una nuova sezione elettorale. In tutto si tratta di 8mila elettori che sono interessati al trasferimento di nove sezioni (che corrispondono ai numeri 7-8-9-10-11-12-13-31 di via Paolo Poggi e la numero 30 di via Nazionale Toscana) e che troveranno nuova sede rispettivamente in via Caselle 26 (IIS Ettore Majorana) e in via San Ruffillo 3 (Scuola Don Milani). Dalle prossime consultazioni elettorali, quindi a partire dal referendum in programma per l’8 e il 9 giugno, gli elettori interessati dal trasferimento dovranno recarsi nei nuovi seggi elettorali a cui sono stati assegnati per poter esercitare il proprio diritto di voto.

Nei prossimi giorni i cittadini coinvolti riceveranno a domicilio una lettera del Comune alla quale sarà allegato un tagliando da applicare sulla tessera elettorale in modo da certificare l’avvenuto trasferimento. Nel caso in cui non si possieda la tessera elettorale, la stessa può essere ritirata al centralino del palazzo comunale (in piazza Bracci 1) il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 7.30 alle 14 e il martedì e il giovedì dalle 7.30 alle 18. Una volta ritirata la tessera elettorale dovrà essere comunque applicato sulla stessa il tagliando ricevuto per posta, seguendo le istruzioni riportate nella lettera d’accompagnamento. Nei due giorni antecedenti la data di votazione per il referendum (venerdì 6 e sabato 7 giugno) la tessera elettorale può essere richiesta al centralino del palazzo comunale dalle 8 alle 18, mentre nei giorni della consultazione referendaria dalle 7 alle 23 di domenica 8 giugno e dalle 7 alle 15 di lunedì 9 giugno.