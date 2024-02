Voto, la Di Natale ritenta l’assalto a Pasquini

Nelle elezioni amministrative dell’8 e il 9 giugno, la lista civica "Per una nuova stagione – 100% Appennino" appoggia Elisabetta Di Natale alla carica di sindaco di Monzuno. La lista è appoggiata dal centrosinistra.

"Si tratta del proseguimento di un percorso che parte da lontano – racconta la candidata– e che nel 2019 mi ha vista contrapposta all’attuale sindaco Bruno Pasquini. I voti di differenza sono stati 214, ma durante questi 5 anni abbiamo continuato restare al servizio dei cittadini raccogliendo le loro osservazioni e i loro disagi. Abbiamo presentato interrogazioni e mozioni, molte accantonate o bocciate dalla attuale amministrazione, salvo poi ritrovare i loro contenuti nelle varie delibere. I cittadini, però, ci conoscono e sanno come ci siamo mossi in questo periodo".

Uno dei principali problemi del nostro appennino è lo spopolamento. Quali sono le vostre proposte?

"Intanto la questione non riguarda solo Monzuno e, quindi, la soluzione richiede un approccio in rete con le altre amministrazioni. Dobbiamo partite da un presupposto, la montagna genera un grande senso di appartenenza. Chi lascia queste zone non lo fa per comodità, ma perché ci è costretto soprattutto dalla mancanza dei servizi. Occorre, quindi, riportare i servizi. Per quanto si è visto in questi ultimi anni i servizi trascinano con se i posti di lavoro e, quindi, viene a cadere il problema della sussistenza".

In termini pratici questo cosa significa per Monzuno?

"Facciamo l’esempio di Rioveggio. Sono circa 5 anni che l’area del cantiere dell’autostrada deve essere bonificato. L’allora sindaco Bruno Pasquini ci disse che c’era un accordo con la società Autostrade affinché quell’area diventasse idonea per una serie di piste che sarebbero state utilizzate dagli alianti e che questa struttura avrebbe attratto parecchi turisti. Non se ne è più fatto nulla. Essendo vicino ad un casello autostradale la realizzazione di quelle opere sarebbe non un costo, ma un investimento su tutta la montagna". L’alluvione dello scorso maggio che cosa vi ha insegnato? "Intanto ha dimostrato quanto sia forte il senso di solidarietà tra i cittadini e questo fa parte di quell’appartenenza che si sviluppa qui in montagna. La lezione che è arrivata dall’inondazione è che serve un monitoraggio costante del territorio e la capacità di intervenire in tempi rapidi. Per questo la nostra proposta è quella di dare vita ad una società mista tra pubblico e privato tra le amministrazioni e le imprese agricole, edili e di movimentazione terra che si occupi di queste due operazioni".

Massimo Selleri