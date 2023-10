Voto nei Comuni, risiko Pd: San Lazzaro, rebus primarie e si fa largo l’ipotesi Pillati

Bologna, 27 ottobre 2023 – Primarie aperte, la convergenza su una candidatura tra quelle già in campo o un terzo nome che metta d’accordo più anime possibili. Non è semplice uscire dal ginepraio del dopo Conti a San Lazzaro, ci si proverà da lunedì quando verrà celebrata un’assemblea comunale. Tema, il percorso verso le primarie. Le tre opzioni in campo sono quelle sopra citate, e si portano dietro un discreto equilibrismo politico. Un po’ meno tortuoso sembrerebbe il percorso in altri Comuni al voto il 9 giugno del 2024. Qui la situazione attuale.

San Lazzaro

In campo ufficialmente ci sono Marina Malpensa, vicina alla segretaria provinciale Pd, Federica Mazzoni, e Simone Montanari, dell’area di Giuseppe Paruolo e Alberto Aitini. Su Malpensa potrebbe esserci un tentativo di convergenza unitaria. Secondo indiscrezioni, non semplice.

Anche se la spinta robusta da parte della Federazione potrebbe essere decisiva. Di fianco ci sarebbero o delle durissime primarie di coalizione – con dentro, tra gli altri, Montanari e Sara Bonafè, vicina a Isabella Conti: la sindaca uscente potrebbe correre per il Pd alle Europee – oppure un accordo politico che proverebbe a tenere insieme tutti i pezzi di partito. Questa terza via, che nell’ultimo periodo starebbe prendendo forza, rincondurrebbe alla consigliera regionale dem Marilena Pillati, già vicesindaca a Bologna, la cui presenza ieri agli Stati generali dell’Infanzia e dell’Adolescenza a San Lazzaro, invitata da Conti, non è sembrata un caso.

Soluzione che peraltro non dispiacerebbe a Matteo Lepore. Pillati, interpellata, ha frenato: "Nessuno me l’ha chiesto. E a fare il sindaco non ho mai pensato". Ma il nome c’è e sarebbe comunque da convincere la fazione che sostiene Montanari. Che ha chiesto ufficialmente le primarie. A San Lazzaro poi, sussurra qualcuno dal partito, servirebbe un profilo unitario che dia garanzie di continuità rispetto alle politiche di Conti. Dai nidi gratuiti in giù. Un recente sondaggio commissionato dal Pd locale è stato eloquente: il 61,2% rivoterebbe la giunta uscente.

Altri Centri

Le consultazioni a Casalecchio hanno invece delineato l’ipotetica sfida tra Matteo Ruggeri (decisamente avanti), vicino a De Maria, e Saverio Vecchia, vicino a Luca Rizzo Nervo. Ma si starebbe cercando di convergere tutti su Ruggeri. Fair-play a Castel Maggiore tra gli assessori Luca De Paoli (gruppo Aitini-Mantovani) e Paolo Gurgone, in teoria più vicino alla sindaca uscente Belinda Gottardi.

Che però puntualizza: "Sono super partes, auspico solo che non ci siano percorsi laceranti. Ma non credo accadrà. Sarebbe meglio una chiave unitaria, ma in caso contrario gestiremo il percorso. Fine delle consultazioni a dicembre". In consultazione anche Argelato, piace il profilo di Lorenzo Tescaro. Ma se Claudia Muzic può fare il terzo mandato (ipotesi per centri sotto i 15mila abitanti) cambia tutto. Anche per Valsamoggia consultazioni in atto, exploit in rosa: bene Federica Govoni, accreditate anche le colleghe Di Pilato e Zanna.

