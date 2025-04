Vrenna guida la Cna cittadina. Tutte le richieste degli artigiani

È Salvatore Vrenna il nuovo presidente di Cna Bologna Città. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea degli artigiani che si è svolta nei giorni scorsi alle Aldini Valeriani, l’istituto tecnico scelto dall’associazione per rinsaldare il legame tra il mondo della scuola e della formazione tecnica e le imprese.

Imprese, che, come rivela un sondaggio realizzato a Bologna da Cna, chiedono innanzitutto a chi le rappresenta e al Comune di impegnarsi per la semplificazione burocratica (così il 53% del campione). Il 47% considera la mobilità tema prioritario (era possibile dare più risposte), seguito per il 34% dal reperimento della manodopera e per il 28% dal tema della sicurezza.

Le imprese dell’area sono molto incerte rispetto all’immediato futuro: per i prossimi mesi il 43% prevede un fatturato stabile, la stessa percentuale si aspetta, invece, un calo. Per il semestre appena concluso invece un’impresa su due ha segnalato un fatturato senza variazioni.

Assolutamente stabile l’occupazione: il 79% dice che non aumenterà né diminuirà l’organico. Per il capitolo investimenti, solo il 23% delle imprese li ha in programma, la maggioranza (il 62%) invece non pensa di investire.

Professionista con oltre 25 anni di esperienza nel settore dei trasporti, in particolare nel servizio taxi, Vrenna è stato vicepresidente della Cotabo per 15 anni. Dal 2010 è coordinatore del settore taxi per Cna-Fita e componente della presidenza dell’area sovracomunale Bologna Città. Prima di avviare la sua attività come tassista, si è diplomato all’Istituto Aldini Valeriani.