Vtb, buona la prima casalinga: Forlì battuta in tre set

Missione compiuta. Chiedeva riscatto, il tecnico della DM Sistemi Group Fabio Ghiselli, dopo il ko all’esordio in campionato in casa di Ostiano. Chiedeva di iniziare con il piede giusto tra le mura amiche, di non perdere ulteriore terreno sul treno di testa della classifica e dare segnali di crescita e soprattuto di equilibrio. Le rossoblù rispondono presenti e si mettono in moto: battuta Forlì in tre set, Bologna si mette in moto. L’equilibrio c’è: lo raccontano la distribuzione offensiva, che vede tre giocatrici in doppia cifra, con la centrale Neriotti top scorer con 12 palloni messi a terra, seguita da Pinali a quota 11 e Fucka, altra centrale, a quota 10 e tutte le giocatrici chiamate in causa tra i 15 e i 26 attacchi.

Lo raccontano la capacità di tenere buone percentuali in ricezione, con Taiani presa di mira che non arretra di un centimetro. C’è equilibrio e c’è ordine, con 11 punti che arrivano dal fondamentale del muro (5 Neriotti e 3 Fucka le migliori), mentre Forlì si ferma a due a dimostrazione che la varietà di soluzioni impostata da Saccani rende poco leggibile il gioco. C’è pure la voglia di reagire, perché Bologna parte sotto accusando la tensione, ma Pinali e Taiani la rimettono in partita e Fucka e De Paoli chiudono i conti. Anche così la DM Sistemi Group si scrolla di dosso la tensione dell’esordio casalingo e del ko dell’esordio, in un primo set punto a punto in cui fa la differenza in volata, passando al 18-18 al 21-19, fino al 25-21. Non ci sono particolari cali di tensione. O meglio, arriva ma da parte di Forlì, che non tiene il passo. La squadra ospite commette 23 errori punto in 3 set e Bologna ne approfitta, per dominare il secondo set (8-4, 16-8, 25-18). Saccani e compagne partono forte anche nel terzo (8-3) e chiudono i giochi, seppur alzando il piede dall’acceleratore e subendo il tentativo di rientrare in partita delle avversarie (16-14), ma controllando ritmi e punteggi (21-17) fino al 25-22 finale. Buona la prima casalinga, Bologna si mette in moto e domina il derby regionale con Forlì: "Siamo partite, ma c’è ancora tanto lavoro da fare", commenta Ghiselli, che si tiene stretto soprattutto un aspetto: "L’atteggiamento di oggi, da quello non si può prescindere mai".

Le altre gare: Osgb Campagnola-Fantini Folcieri Ostiano 3-2, Scandicci Sdb-Angelini Cesena 3-1, Olimpia Teodora Ravenna-Moma Anderlini 3-0, Lasersoft Riccione-Fos Centro Volley Reggiano 1-3, Montesport-San Giorgio (giocata ieri sera). Oggi: Pediatrica Bindi San Giovanni Valdarno-Transport Ripalta.

La classifica: Olimpia Teodora Ravenna 6; Osg Campagnola, Fantini Folcieri Ostiano 4; Pedriatrica Bindi San Giovanni Valdarno, Vtb DM Sistemi Group Bologna, San Giorgio, Moma Anderlini Modena, Fos Centro Volley Reggiano, Scandicci Sdb 3; Angelini Cesena 1; Lasersoft Riccione, Life 365 Forlì, Montesport 0.

Marcello Giordano