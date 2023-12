Vuole gettarsi dal ponte: “La mia vita non ha senso”. Salvato dai poliziotti eroi

Bologna, 27 dicembre 2023 - Nella notte, disperato, ha tentato di togliersi la vita lanciandosi dal ponte Galliera, su via Matteotti, che attraversa la linea ferroviaria. Per fortuna è stato salvato dagli agenti della volante, intervenuti alle 4 del mattino quando è scattato l'allarme.

Quando la Sala Operativa è stata informata della presenza di un uomo che minacciava di lanciarsi, si sono immediatamente attivati i poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico: sul posto - proprio al centro del ponte - hanno trovato un uomo con il corpo già sporgente dalla grata, pronto a compiere l'estremo gesto.

Uno degli operatori è riuscito a instaurare un contatto con l'uomo e a farlo parlare: "Voglio farla finita, la mia vita non ha più senso", è più o meno stato il suo sfogo disperato. Nel frattempo gli altri poliziotti, con grande professionalità e spirito di squadra, sono riusciti a coordinarsi in modo impeccabile, posizionandosi strategicamente per intervenire. Approfittando di un momento di stanchezza dell’uomo, con un'azione fulminea e sincronizzata, due agenti lo hanno afferrato per le braccia mentre un altro agente ha oltrepassato il parapetto del ponte raggiungendo l'uomo sulla grata e bloccandolo per le gambe. Un'azione fulminea ed efficace: il poveretto è stato messo in salvo, pi gli agenti hanno aspettato con lui l’intervento del personale sanitario, precedentemente avvertito.

Ai poliziotti intervenuti vanno i complimenti per il coraggio, la prontezza e la professionalità dimostrati: un intervento che rappresenta testimonianza pratica del quotidiano impegno della polizia di Stato al servizio dei cittadini e che nel caso di specie ha permesso di salvare una vita umana.