Vuole guidare, ma è drogato. Pusher di Villa Inferno nei guai

Completamente fuori di sé, pretendeva dal padre le chiavi della macchina. Era come una belva Alessandro Kuzkin, volto noto delle cronache locali per essere finito in carcere per spaccio nel 2021, nelle maglie dell’inchiesta ‘Bazar’ dei carabinieri, nata da una costola di Villa Inferno. Qualche notte fa l’uomo, 33 anni, è finito di nuovo in arresto, questa volta fermato dalla polizia per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato dell’auto di servizio.

Gli agenti delle Volanti, in piena notte, erano stati inviati dalla centrale operativa nella villa sui Colli dove l’uomo abita con i genitori, proprio a seguito di una chiamata di soccorso di quest’ultimi. Il padre aveva infatti riferito all’operatore di essere chiuso in camera assieme alla moglie, perché il figlio era su tutte le furie e li minacciava. Chiedeva insistentemente le chiavi della macchina, che il genitore non voleva dargli visto lo stato in cui si trovava. Infatti, l’uomo aveva riferito ai poliziotti che il figlio aveva assunto sostanze e non era in grado di mettersi al volante.

Una situazione degenerata al punto che per evitare conseguenze peggiori il padre, dopo essersi chiuso a chiave in una stanza, aveva chiesto aiuto. All’arrivo di due pattuglie delle Volanti il trentatreenne non ha accennato a calmarsi. Anzi, ha scaricato la rabbia sugli agenti, facendoli finire a terra. Uno di loro ha riportato lesioni. Alla fine i poliziotti sono riusciti ad ammanettare Kuzkin e caricarlo in macchina: anche dentro l’auto ha continuato a dimenarsi e scalciare, finendo per danneggiare anche la volante. Per questo, oltre all’arresto per resistenza e lesioni, l’uomo risponde anche di danneggiamento aggravato. Il pm di turno, informato della situazione, per l’aggressione ai famigliari ha attivato il Codice rosso. Portato in direttissima, dopo la convalida dell’arresto il trentatreenne è stato rimesso in libertà con l’obbligo di firma.

Nicoletta Tempera