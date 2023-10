Vuole suicidarsi, salvato dall’Arma

Fermato mentre tentava il suicidio dopo essere stato lasciato dalla moglie. I carabinieri della stazione di Castiglione dei Pepoli hanno salvato la vita a un uomo, domenica scorsa, alle 9.30. A far scattare l’allarme è stata la donna: dopo aver ricevuto una telefonata nel quale l’uomo le ha confessato la volontà di suicidarsi, ha avvisato immediatamente i militari. I carabinieri si sono precipitati a casa dell’uomo: lo hanno trovato nel bosco intorno all’abitazione, ai piedi di un albero, con un guinzaglio intorno al collo. Hanno provato a ragionare con lui e, dopo svariati minuti di ‘trattativa’, durante i quali l’uomo ha continuato a manifestare i propri intendi in preda a un evidente stato di agitazione e a difficoltà respiratorie, sono riusciti a calmarlo con parole di conforto provvidenziali, offrendogli anche dell’acqua.

La situazione sembrava tornata sotto controllo, quando l’uomo all’improvviso ha cominciato ad agitarsi e, una volta liberatosi, si è lanciato dentro casa, in cucina, per afferrare dei coltelli e provare nuovamente a togliersi la vita. La professionalità e la calma dei militari hanno permesso di placare il soggetto, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, che lo hanno poi trasportato all’ospedale Maggiore per gli approfondimenti del caso.

Francesco Moroni