Wagner e i segreti del ‘Die Walküre’. Incontro in Salaborsa

Per Parliamo d’Opera ecco la presentazione di Die Walküre (La Valchiria) di Richard Wagner: ospite il giornalista e critico musicale Alberto Mattioli, che oggi alle 18.30 nella Salaborsa di Palazzo d’Accursio racconterà il dramma della Tetralogia wagneriana, aspettando l’esecuzione in forma di concerto diretta da Oksana Lyniv (foto) all’Auditorium Manzoni per la stagione lirica del Comunale (domani e sabato). "Del poker operistico dell’Anello, La Valchiria è l’opera più rappresentata singolarmente – scrive Mattioli –. Certo L’anello è un ciclo unitario, dove fin dall’inizio si pongono le basi, drammaturgiche e musicali, di quello che finirà tre giornate e sedici ore dopo. Ma Die Walküre, pur piena com’è dei temi conduttori già esposti nel Prologo, e dei monologhi che riassumono le vicende, è forse la giornata più compiuta". Info: https://www.tcbo.it/eventi/parliamo-di-die-walkure/.