Walead Beshty al Mast sul ruolo della comunicazione

Per ’Buon compleanno Mast!’ che celebra i primi 10 anni della Fondazione di via Speranza, oggi alle 18,30 si terrà l’incontro con Walead Beshty, il cui lavoro verte sull’industria dei mezzi di comunicazione, insieme a Urs Stahel. Al Mast l’artista ripercorre gli ultimi anni della carriera, concentrandosi in particolare sul lavoro che ha dato vita alla mostra ’Standard Deviations’ (presentata al Mamco di Ginevra nel 2019) e su ’Pictures Industry’ presentata all’Hessel Museum di New York e che getta luce sulla dimensione politica e ontologica della fotografia.