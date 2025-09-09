WalkingBologna: sei passeggiate senza fretta tra percorsi inaspettati

Siamo tutti un po’bighelloni, anche se la parola ’flâneurs’ sembra dare a quell’arte di ‘vagare oziosamente per le vie cittadine, senza fretta, sperimentando e provando emozioni nell’osservare il paesaggio’ un’accezione più nobile. Poi, a Bologna, questa arte ‘meditativa’ riesce benissimo, aiutata anche dagli incontri casuali che possono far cambiare strada alla scoperta di altro.

C’è chi ha concettualizzato questa pratica, rendendo alcuni bolognesi ’flâneurs’ ad honorem, chiedendo loro di praticare insieme la passeggiata a zonzo, per scoprire i loro luoghi del cuore e renderli condivisibili. È stato Gino Gianuizzi, storico fondatore della Galleria Neon, che con Walking Bologna rivolge un invito gentile a camminare, "ad attraversare il nostro territorio prendendo coscienza di sé e insieme prendendo coscienza dello spazio in cui ci muoviamo".

Ha chiamato a raccolta persone del mondo culturale e già da oggi alle 18 si comincia con lo scrittore Maurizio Matrone, appuntamento Centro Commerciale Vialarga, via Larga 10, per una camminata intima e ispirata. Mercoledì 17 si prosegue con l’architetto Piero Orlandi, punto d’incontro Villa Spada ingresso principale su via Saragozza e il 20 la Walkinbologna sarà con Ermanno Cavazzoni, che dà appuntamento a tutti a Villa Ghigi, via San Mamolo 105. Toccherà poi a Fernando Pellerano, a Fabiola Naldi, a Monica Cuoghi, per camminare insieme e scoprire i loro luoghi.

"Ogni percorso lega fra loro luoghi che ai nostri occhi potrebbero non avere alcuna evidente relazione – racconta Gianuizzi – sono percorsi autobiografici, confessioni e dichiarazioni insieme, che uniscono punti dislocati sulla carta in una sequenza apparentemente caotica, ma che, come accade nel gioco enigmistico, permettono alla fine di scoprire un disegno chiaramente riconoscibile".

La mappa indica il percorso e riporta alcuni punti salienti cui corrisponderanno poi dei QRCode: inquadrandoli con il proprio smartphone sarà possibile accedere ai contenuti audio. Le voci dei ‘tracciatori’ offrono la propria lettura dei luoghi e in questo modo dialogano con i camminatori, ne accompagnano gli sguardi e nello stesso tempo invitano a sperimentare sguardi nuovi, a liberarsi dall’abitudine ai percorsi obbligati.

"Si tratta di un progetto di condivisione, non ha a che fare con la produzione di benefici economici né per i partecipanti né per la città, non si tratta di una ulteriore variante alle molteplici offerte turistiche alla scoperta delle bellezze, dei segreti, dei canali, della mortadella" chiosa il curatore.

