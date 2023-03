Warhol, Haring e Basquiat Tre leggende a Palazzo Belloni

di Francesco Moroni La mente geniale di Andy Warhol, dalla sua Factory alla nascita della pop art. E i suoi due giovani ’discepoli’: Keith Haring e Jean-Michel Basquiat. Tutti in un’unica mostra, senza tempo, in grado di unire arte, musica e moda. Dopo il viaggio in compagnia di Frida Kahlo, dopo aver ammirato da vicino la mitica DeLorean e i gadget della trilogia di Ritorno al futuro, dopo un incontro ravvicinato con la natura grazie a Steve McCurry, Palazzo Belloni assieme a Next Exhibition apre di nuovo le porte alla città: le opere esposte in occasione di Warhol. Haring. Basquiat. Art, music and fashion sono visitabili da oggi al 18 giugno (info e biglietti: www.warholharingbasquiat.it Facebook: nextexhibition Instagram: next.exhibition). Un’immersione nell’atmosfera underground degli anni ’80, ma non solo: un’occasione per ammirare da vicino le iconiche copertine degli album che hanno fatto la storia, le chitarre autografate, le foto indelebili che, con ogni probabilità, molti hanno soltanto visto su qualche rivista, o al massimo dietro a uno schermo. "Qui si respira la trasversalità tra musica e moda – puntualizza subito il curatore Edoardo Falcioni –. Si parla spessissimo di questi artisti, della loro fama mondiale, ma spesso ci si scorda di quei...