’We Reading’: le parole degli altri. Parte oggi il festival itinerante

Giornalisti, attori, personaggi del mondo della televisione si reinventano lettori per una sera: da oggi fino al 30 luglio torna per il quarto anno in città e in provincia ’We Reading’, rassegna dell’omonima associazione che con sei eventi in quattro location suggestive dell’area metropolitana porterà ospiti d’eccezione. A dare il via al programma sarà il giornalista Valerio Nicolosi, che stasera alle 21, nella cornice di piazza San Francesco, ripercorrerà la storia del popolo palestinese, dalla nascita dello stato d’Israele a oggi. Per farlo il giornalista – da quindici anni impegnato sulle frontiere di territori di guerra – si servirà delle parole di numerosi scrittori e scrittrici che quella terra l’hanno amata, vissuta, sognata, odiata, accompagnando il pubblico in un percorso di letture più attuali che mai, dal titolo ’Terra, pietre e ulivi’. "Per noi è molto significativo portare un ospite che parli del popolo e territorio palestinese. Il mondo della cultura ha il dovere di prendere posizione, e siamo orgogliosi di dividere lo spazio con il Comune, per chiedere simbolicamente un cessate il fuoco" afferma Melissa Perella, coordinatrice di We Reading Bologna.

La seconda serata si terrà invece martedì a Ruggine Lido, al parco del Cavaticcio, e la protagonista sarà Eleonora Riso (nella foto), vincitrice di Masterchef di quest’anno. Un volto che forse a primo impatto non si assocerebbe al mondo dei libri, e invece la giovane toscana si cimenterà nella lettura di ’Memorie dal Sottosuolo’ di Dostoevskij, ripercorrendo la critica sociale dell’autore russo nei confronti degli ideali ottimistici del positivismo. Nel medesimo luogo si esibiranno l’artista e autrice Vipera il 16 luglio alle 21 con ’Dismisura- da Durremat a Salvatore Toma’ e l’attrice Francesca Lolli che invece il 23 luglio leggerà il testo femminista di Emma Goldman ’Femminismo e Anarchia’. Le location di We Reading non si fermano qua, e spaziano anche in provincia: il 9 luglio alle 20,30 Federico Taddia si immergerà nel suggestivo Castello di Bentivoglio con la lettura di ’Disordine, letture dal comodino’. Questo evento sarà l’unico a pagamento della rassegna, con un costo di 15 euro il cui ricavato verrà devoluto all’Istituto Ramazzini, per la ricerca contro il cancro. A chiudere la rassegna, inserita nel cartellone di Bologna Estate, sarà la sceneggiatrice e stand up comedian Giada Biaggi che al parco DLF il 30 luglio alle 20 leggerà ’Avete presente l’amore?’ di Dolly Alderton. Tutti gli eventi gratuiti vanno comunque prenotati su Eventbrite.

Alice Pavarotti