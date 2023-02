Weekend bianco in pista al Corno e rose di tutti i colori per la festa di San Valentino

Piste tirate a lucido e un altro weekend tutto bianco al Corno alle Scale, per una stagione che grazie alle nevicate di gennaio è finalmente decollata in grande stile.

Si conclude oggi la due giorni dedicata al Trofeo Porrettana Gomme per i baby sciatori della categoria Cuccioli, mentre si prepara una nuova iniziativa per il giorno di San Valentino. I rifugi del Corno si sono infatti messi in rete per la festa degli innamorati e, mentre qualcuno distrugge rose sul palco di Sanremo, qualcun altro le distribuisce sulla neve.

Le coppie che scatteranno un selfie nelle strutture ricettive e si taggheranno con l’hashtag #LoveCorno e un cuoricino️ riceveranno in gentile omaggio, fino ad esaurimento, una rosa: rose di colore diverso per ogni rifugio coinvolto. Un’occasione originale per scoprire tutti i rifugi del comprensorio: Chalet Terme di Porretta, rifugio Le Rocce, rifugio le Malghe e Baita del Sole.