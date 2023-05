Weekend con il mammut, appuntamenti per i bambini al Museo della Preistoria

Un salto all’indietro nel tempo per grandi e piccini nel fine settimana al Museo della preistoria Luigi Donini, che oggi alle 16.30 è aperto con un laboratorio per bambini e loro accompagnatori. Età consigliata da 6 a 10 anni. Il tema dell’iniziativa è ’Preistoria fatta a mano: Caccia al tesoro-mammut!’: si tratta di un laboratorio didattico per conoscere tutti i segreti del grande erbivoro. Dietro, sopra, sotto, intorno al Mammut del Museo Donini sono disseminati gli indizi di una grande caccia al tesoro.

Domani si replica alle 11, sempre al Museo della preistoria, con un evento consigliato ai bambini da 3 a 6 anni: ’Ti racconto una preistoria: Pokonaso incontra Okkibuffi’. Lettura animata e minilaboratorio per bambini e loro accompagnatori, con il protagonista Pokonaso che incontra il suo piccolo amico mammut Okkibuffi. Età consigliata: da 3 a 6 anni. Per entrambe le iniziative la prenotazione è obbligatoria al numero 051465132.