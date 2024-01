Weekend di mostre con l’arte della fotografia

Un weekend all’insegna dell’arte contemporanea. Alla Galleria Studio G7 (via Val d’Aposa 4/A) ha aperto ieri ‘Supporto Memoria / Memory Device’, sesta personale di Daniela Comani, artista bolognese classe ‘65. In esposizione tre opere, tra cui si distingue una grande installazione che dà il titolo alla personale. L’opera site-specific consiste nell’assemblaggio di 44 fotografie disposte in 4 file di 11 che formano un suggestivo ’pianeta di immagini’. Tra i soggetti fotografici compaiono – immortalati in modo totalmente sterile e archivistico – apparecchi e dispositivi tecnologici usati dall’artista nel corso della sua vita. Tra questi scatti si riconoscono, per esempio, la prima Polaroid ricevuta in dono all’età di sette anni o il floppy disk che negli anni ’90 le è servito per salvare il proprio curriculum vitae, fino ad arrivare alla sim card del suo attuale iPhone. Così facendo, Comani, non solo delinea una sorta di autoritratto, ma propone anche una riflessione sul rapporto tra l’individuo e il tempo, che costituisce una tematica ricorrente nell’ambito della sua ricerca. Come scrive Giangavino Pazzola nel testo critico, l’artista "crea delle immagini oggettive e nostalgiche per dichiarare l’impossibilità di un’archeologia tecnologica e per raccontare un aspetto personale del proprio vissuto".

Anche alla Labs Gallery si sceglie la fotografia. Oggi dalle 18 alle 21 in via Santo Stefano 38 s’inaugura la seconda personale di Giulia Marchi, artista nata a Rimini nel ’76 e ancora lì residente. Il titolo della mostra è ‘Bildungsroman’ (dal tedesco ’romanzo di formazione’), poiché l’artista, per mezzo di cinque fotografie di grandi dimensioni, indaga il concetto di formazione a partire dal suo stesso percorso intellettuale formativo. Marchi spazia dalla letteratura, alla pittura e alla cinematografia dando vita ad una serie di opere che fanno parte di una ricca serie denominata ‘Amabili Resti’ (citazione del celebre libro di Alice Sebold). In particolare, gli scatti in esposizione si ispirano ad alcuni capolavori della storia dell’arte antica che per lei hanno costituito mattoni fondamentali di una cattedrale del sapere destinata a non terminare mai. L’artista riapre il cassetto della memoria per restituire un’interpretazione fotografica di quei ricordi indelebili, filtrata dal suo sentire e dalla sua immaginazione. Per esempio, in una sua opera un drappo verde rievoca il Battesimo di Cristo di Masolino da Panicale del 1410 - 1480. "È vero che quel verde è lo stesso verde del ruscello che compare nel dipinto – spiega l’artista –. Tuttavia, ciò che mi interessa è portare l’attenzione del visitatore verso una sintesi che può essere evinta anche solo da un colore o dal movimento di un panneggio". Il testo critico è di Fabiola Triolo.

