Weekend di sangue in San Donato Violenta rissa tra giovanissimi Prognosi di 30 giorni per un ragazzo

Attimi di paura sabato sera in via Alfredo Calzoni, zona San Donato. Durante una rissa scoppiata tra giovanissimi, un ragazzo sarebbe rimasto ferito. Il giovane, finita la violenta rissa che lo ha visto coinvolto, si è presentato in condizioni serie in serata all’ospedale Maggiore per ricevere cure mediche. La giovane vittima ha rimediato 30 giorni di prognosi dopo essere stato colpito violentemente vicino a un orecchio: soccorso del personale sanitario, ha riportato lesioni a un timpano.

Sul posto non c’è stato alcun intervento delle forze dell’ordine ma, all’alba di domenica scorsa, i medici dell’ospedale hanno informato per competenza i militari dell’Arma, parlando di un ragazzo rimasto ferito con ogni probabilità in una rissa. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno quindi raccolto la testimonianza della giovanissima vittima rispetto a quanto avvenuto la notte prima.

Il giovane, almeno per il momento, si è riservato di sporgere denuncia. Sull’accaduto continuano a indagare i carabinieri, al fine di raccogliere ulteriori dettagli su cosa sia effettivamente successo nella serata di sabato.

Non è chiaro quanti ragazzi abbiano preso parte alla violenta rissa andata in scena in via Calzoni, se siano tutti minorenni o meno e di che nazionalità siano. Non solo, i militari sono al lavoro per cercare di capire che cosa abbia acceso la violenta colluttazione nel quale è rimasto ferito il giovane.

Un weekend, quello appena trascorso, di sangue e paura tra le strade di Bologna. E i protagonisti di risse e aggressioni violente sono di nuovo dei giovanissimi. Proprio nel tardo pomeriggio di sabato, stavolta in via Rimesse, zona Cirenaica, un ragazzo tunisino di 17 anni si era scagliato contro un suo connazionale, anche lui diciassettenne, colpendolo più volte con una forbice nella zona del torace.

La vittima, medicata in ospedale, ha riportato ferite guaribili in una ventina di giorni. L’aggressore, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, è stato invece denunciato dai militari dell’Arma con l’accusa di tentato omicidio e successivamente trasferito nel carcere minorile del Pratello.

Chiara Caravelli