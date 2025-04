Weekend di sfide con gli scacchi

Due giorni di sfide, incontri e divertimento: dopo il successo della prima edizione torna il Bologna Chess Festival, l’evento che porta gli scacchi nel cuore della città. Il festival sarà oggi e domani negli spazi di Das, in via del Porto 11/2. Moltissime le attività previste: una simultanea, un grande torneo aperto a tutti, lezioni, attività per i più piccoli, incontri con esperti, giochi interattivi e una sala dedicata alle varianti del gioco. Non serve essere campioni: il festival è aperto a tutti.

Tra gli ospiti il Maestro internazionale Pierluigi Piscopo, che sfiderà venti giocatori in simultanea e terrà una masterclass; il professor Massimo Adinolfi e il Maestro Mario Leoncini ci accompagneranno in un viaggio tra filosofia e storia del gioco; mentre il divulgatore Rey Sciutto, seguitissimo sui social, ci svelerà i legami tra scacchi e arte. Il festival è organizzato dall’associazione La Zebra, in collaborazione con le tante realtà di scacchi sul territorio: Scacchi Unibo, Scacchi nel Parco, Club Scacchi La Staffa, Circolo Arci Guernelli, Circolo Scacchistico Bolognese. Per l’ingresso è necessario tesserarsi.