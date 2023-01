Welfare, accordo Comune-sindacati

Erano stati mesi complicati, quelli scorsi, a Granarolo dove anche i dipendenti degli uffici pubblici, supportati da sindacati, minoranze e comitati di cittadini, avevano protestato e scioperato. Poi l’attenzione si era spostata sul welfare e, anche in questo caso, è stata trovata la quadra tra organizzazioni e municipio. A comunicarlo è il sindaco Alessandro Ricci insieme a Cdlm-Cgil, Cisl e Uil: "L’amministrazione ha deciso di dare un segnale preciso di impegno finanziario viste le difficoltà di bilancio individuando, per l’anno 2023, 10mila euro che saranno destinati ad interventi nel campo degli investimenti. Prevista l’attivazione di confronti e focus specifici su tematiche relative all’invecchiamento della popolazione (si costituisce il Tavolo Anziani ‘politiche per la terza età’), con l’amministrazione comunale che si impegna inoltre a destinare prioritariamente e, con preventivo confronto con le organizzazioni sindacali, i beni eventualmente confiscati alle mafie ai fini sociali".

Nella nota d’accordo, l’amministrazione si impegna quindi "al raggiungimento di un accordo sulla valorizzazione e rafforzamento dell’Unione stessa e alla condivisione del percorso di sviluppo a partire dal conferimento, avvenuto nel 2021, dei servizi scolastici, sociali e welfare e l’urbanistica". I sindacati condividono il contenuto della mozione approvata a maggioranza in Consiglio comunale che impegna la giunta a destinare i maggiori proventi derivanti dai dividendi delle azioni Hera relative all’esercizio 2022, ad aumentare il fondo finalizzato al sostegno delle famiglie meno abbienti per fare fronte al caro bollette. "L’amministrazione a fronte dell’aumento complessivo dei costi dovuti all’inflazione ed ai costi energetici interverrà con un aumento dell’Imu su capannoni industriali e seconde case restando esclusi gli immobili classificati catastalmente come artigianali e commerciali e istituisce per la prima volta la tassa di soggiorno – si spiega nell’accordo –. Confermate le aliquote Irpef a carico dei cittadini, nessun aumento per le tariffe applicate per il 2023. Sempre riguardo all’Imu rimane immutata la parte agricola e si prevede l’esenzione della quota comunale dell’aliquota Imu per cinema e teatri. In tal senso l’amministrazione per il 2023 non prevede aumenti della tariffa Tari, impegnandosi a contenere gli aumenti del Pef come approvati da Atersir secondo il modello imposto da Arera. Viene, poi, confermato il Fondo di sostegno alle Famiglie per calmierare l’addizionale comunale per i redditi più bassi, con un finanziamento per l’anno 2023 di 20mila euro".

Zoe Pederzini