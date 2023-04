Welfare e solidarietà tra pubblico e privato

"Welfare e charity: quali confini? Rapporto fra pubblico e privato". Il complesso tema del benessere generale e della beneficenza, nella difficoltà di delinearne i confini e di quali sono i rapporti che intercorrono tra il settore pubblico e quello privato.Il tema sarà discusso questa sera, alle 21, nell’ambito della rassegna ’I Martedì di San Domenico’ con Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl di Bologna, Valentina Marchesini, presidente della Fondazione Marchesini Act e Livio Tronconi, vice presidente, Gruppo Villa Maria Care & Research, coordinati da Valerio Baroncini, vice direttore de il Resto del Carlino.

Argomento può che mai di attualità in un momento in cui anche la sanità emiliano romagnola denuncia problemi di bilancio, i bisogni sanitari crescono con l’aumentare dell’età della popolazione e sono in salita le disuguaglianze sociali.