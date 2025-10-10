Welfare, incontro tra associazioni: "Rilanciamo le idee per la città"

Il welfare è un tema cruciale per lo sviluppo del territorio. Non solo comunale, ma anche metropolitano. Per questo abbiamo invitato tutto il terzo settore della città, per rilanciare idee per Bologna". Filippo Diaco, consigliere comunale di ‘Anche tu Conti’, ex presidente delle Acli provinciali di Bologna, annuncia che del tema se ne parlerà domani, dalle 9 alle 12.30 a Filla, al Parco della Montagnola, in un evento che coinvolgerà diversi esponenti politici della città, di area centrista.

Presenti, infatti, oltre allo stesso Diaco, il senatore di Azione, Marco Lombardo (che introdurrà i lavori), Stefano Mazzetti (Italia Viva), capo di Gabinetto della Città metropolitana e Chiara Pazzaglia, presidente delle Acli provinciali di Bologna che chiuderà i lavori. All’evento non mancherà anche il senatore Pier Ferdinando Casini, oltre alle tante associazioni del terzo settore che "inviteremo a intervenire due minuti ciascuna", spiega Diaco, specificando che il format non sarà solo quello di un dibattito. La giornata in Montagnola, però, avrà un seguito.

"Dopo un mese, un mese e mezzo, avremo un momento di restituzione – spiega il consigliere – in cui condivideremo ciò che sarà emerso da questa giornata. E, in quell’occasione, ci sarà anche il sindaco Matteo Lepore". Obiettivo dell’incontro: "Dar voce, da Bologna, a una delle forze del nostro territorio e mandare anche un messaggio al governo con le nostre idee", continua Diaco. E a chi, dietro, ci vede la prima tappa di un laboratorio centrista anche in vista del 2027, il consigliere prende tempo: "Vogliamo solo dare visibilità a fondazioni, associazioni, cooperative che fanno tanto per Bologna. Non sarà questa l’occasione per parlare delle Comunali, la politica non c’entra". Il ‘check-up’ di sabato, insomma, analizzerà problemi e criticità, visto che, "partendo dal Covid, abbiamo vissuto grandi trasformazioni e i fondi sono sempre meno, anche se Bologna ha scelto di non tagliare, visto che il 42-43% del bilancio comunale rimane destinato al welfare", sintetizza Diaco.

La conclusione è una fotografia a tinte fosche: "Una ricerca di Nomisma – conclude il consigliere – mostra che se una famiglia deve affrontare una spesa imprevista di 5mila euro, il 55% dei residenti non è in grado di sostenerla. Questo ci fa capire quanto il tema sia urgente non solo in città, ma anche nell’area metropolitana, dove le risorse sono ancora più scarse. Per questo il welfare deve diventare un tema metropolitano, non solo comunale".

ros. carb.