Wes Anderson, i tre giorni bolognesi del regista

Bologna, 4 dicembre 2023 – La routine vista attraverso gli occhi di Wes Anderson è bellissima. È quello che pensa un pezzo di mondo fatto di milioni di users, quando guarda video e foto su Instagram e Tik Tok, che si ispirano al suo stile di Re del coloratissimo e bellissimo, con le maiuscole. E così, anche quei tre giorni che il regista di ’Grand Budapest Hotel’ e dei ‘Tenenbaum’ ha passato nel cuore del Modernissimo da sabato 25 novembre, per chi c’era sono stati un po’ quel mondo ideale, dove l’ordinario diventa straordinario. Wes Anderson a Bologna, che raccontiamo oggi nel podcast del Resto di Bologna tra suoi racconti e musiche dei suoi film, è stato invitato dalla Cineteca per scegliere e presentare due film di registi da lui amati e alcuni suoi cortometraggi; bisogna ammetterlo, anche il cinema degli altri registi, raccontato da lui, diventa qualcosa di nuovo. A chi l’ha seguito in tutti quegli appuntamenti, con anche un fuori programma in cui intervistava Jeff Goldblum dal suo posto in prima fila, è parso chiaro che Wes Anderson sia un curioso a 360 gradi. Musei, cineteche, librerie, biblioteche, ristoranti, giardini, dimore antiche... non c’è nulla che gli sfugga. E qui a Bologna, dove è già stato tante volte, perché adora la Cineteca e spesso passa di qua per vedere dei film consigliati dal direttore Gian Luca Farinelli, di motivi per essere ancora più curioso, ne ha avuti tanti. A cominciare dal cibo, come racconta Saverio Pasotti, l’oste del Serghei in via Piella, dal passato punk rock coi suoi Windopen, che la prima volta se l’è visto arrivare con Bill Murray. Proprio lui ci dà la notizia: Anderson sarà di nuovo a Bologna il prossimo giugno.