Bologna, 3 settembre 2018 - Sono le prime vittime della provincia di Bologna e portano così il tributo di morte della regione a 10. Il virus West Nile, vera emergenza di questa estate, ha mietuto nuove vittime: sono due donne ottantenni, entrambe eranbo ricoverate all'ospedale Maggiore e avevano gravi patologie pregresse.

Il Comune di Bologna ha intesificato il programma di trattamenti di disinfestazione nei parchi e nelle zone verdi, soprattutto vicino agli ospedali. Ma il problema - sostengono molti esperti - andava affrontato prima e con più determinazione. Contro questo virus, al momento, non esiste un vaccino né trattamenti specifici.

Pur essendo nella stra grande maggioranza dei casi non pericoloso, in persone già gravemente malate può causare un peggioramento letale. Nell'ultimo bollettino dell'Istituto superiore della sanità, datato 30 agosto, a Bologna erano segnalati 29 casi confermati: 2 nella fascia di età fra i 15 e i 44 anni, 2 fra i 45 e i 64, 10 tra i 65 e i 74, 15 tra gli over 75.

L'ultimo decesso è avvenuto a Ferrara: anche in questo caso si trattava di una donna di 85 anni: la provincia di Ferrara ha registrato 5 decessi in 2 mesi.