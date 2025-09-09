La causa di West Nile, Dengue, Malaria? A Bologna 27 casi in 8 mesi

Bologna, 9 settembre 2025 – Dengue, West Nile, Chikungunya, Malaria: in otto mesi i casi ufficiali, nel Bolognese, sono stati 27, ma il Dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl ne aspetta altri. Il virus che preoccupa di più, però, è il West Nile, come spiega Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento.

“Per il West Nile, negli ultimi anni, abbiamo visto un incremento del 48 per cento, per la Dengue del 5 per cento – rende noto il direttore –. In questo momento siamo sui numeri che avevamo previsto (sono cinque), ma probabilmente ce ne saranno altri, visto che queste malattie sono legate prevalentemente ai viaggi. Anche se tre casi, quest’anno, sono stati classificati come autoctoni perché non abbiamo avuto riscontri chiari che le persone che l’hanno contratta si fossero recate all’estero”.

Pandolfi prosegue spiegando che c’è “una crescita molto importante anche la Leishmaniosi che, invece, è una malattia tutta nostra italiana e nella nostra area la crescita annuale è stata del 17 per cento, una percentuale molto significativa”.

Il tutto va ricollegato al cambiamento climatico e alle temperature più alte, come chiarisce Pandolfi: “Tutte queste malattie sono trasmesse dalle zanzare, solo la Leishmaniosi ha per vettore i pappataci. Zanzare che trovano sempre di più un habitat consono anche nelle nostre zone. Quest’anno, in media, la temperatura rispetto allo scorso anno, sto parlando del Bolognese, è aumentata di quasi due gradi: sono tanti – sottolinea –. E forse non c’è ancora una sensibilizzazione sufficiente della popolazione a evitare, ad esempio, i ristagni di acqua che sono luoghi di riproduzione delle zanzare”.

Di queste malattie, tutte di tipo virale (escluso la Leishmaniosi che è batterica), quella più temibile, secondo Pandolfi, è la West Nile: “La forma neuroinvasiva può essere molto pericolosa, soprattutto se colpisce persone già fragili può dare encefaliti gravi. Anche la Leishmaniosi è pericolosa in termini clinici, in quanto può colpire gli organi interni”.

Cosa si può consigliare alle persone? “Buona regola quando si va dove c’è molta vegetazione è vestirsi con pantaloni lunghi, idem per le maniche. In tutti i casi usare il repellente: è importantissimo. Vale per chi sta nel nostro Paese e per chi va all’estero”.

Le zone più a rischio per la Dengue sono: il Sud America, il Sud-Est Asiatico e l’Africa. Per la West Nile è l’Africa, ma è presente anche da noi e negli Stati Uniti. La Chikungnya si trova prevalentemente in Sud America e Africa, la Malaria tutte le zone molte calde e umide”.