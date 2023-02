Will: "Vivo ancora l’emozione di Sanremo"

di Andrea Spinelli

"Il mio Sanremo finisce solo domenica prossima da Mara Venier a ‘Domenica In’" scherza William Busetti, per i fan semplicemente Will, parlando del tour de force che lo vede impegnato oggi pomeriggio (ore 17.30) nel suo primo firmacopie post-Festival al Centro Commerciale Gran Reno di Casalecchio.

L’occasione buona per parlare della canzone ’Stupido’ presentata all’Ariston, ma pure del nuovissimo album ’Manchester’.

In questi incontri con i fan si regala anche un po’ di musica. Oltre a ’Stupido’, che brani di interpreta di ’Manchester’?

"Tengo molto a ‘Luce’ per le sue connotazioni autobiografiche, ma anche a ‘J (voglia di vivere)’ e ‘Non siamo soli’. Parte della mia famiglia è di Manchester e quindi un po’ di cultura anglosassone in casa l’ho sempre respirata; fa parte di me, del mio modo di vivere e concepire pure la musica, soprattutto per quanto riguarda influenze e sonorità".

Soddisfatto della sua settimana in Riviera?

"Alla fine, sì. Ho vissuto, infatti, l’esperienza abbastanza serenamente nonostante qualche momento di down psicofisico, abbastanza fisiologico in un gran frullatore come quello di una manifestazione capace di farti vivere in sei giorni le esperienze di cinque anni".

A Sanremo sono accadute cose di ogni genere.

"A me è successo di essere scambiato per Olly e per Tananai. Così, per non deludere i fans caduti in errore, ho firmato gli autografi coi loro nomi... Divertente, dai".

Il Festival in due momenti?

"Esordire all’Ariston aprendo la seconda serata è stato un privilegio, così come quello di duettare ‘Cinque giorni’ con Michele Zarrillo in quella riservata alle cover; un incontro preparato a lungo che sono felice la gente abbia apprezzato".

Com’è andata?

"Per un ragazzino come me (23 anni - ndr) scendere dal palco e abbracciare un grande della canzone come Michele, scoprendo che fra i due il più emozionato era lui, è stata una sorpresa incredibile. Sui social c’è chi ha criticato la scelta della canzone, ma penso che quel pezzo abbia rappresentato una bella scoperta per tanti miei coetanei che non la conoscevano".

Incontri emozionanti?

"Il giorno del green carpet, condividere lo stesso van di Giorgia che nel corso del tragitto albergo-Ariston mi improvvisa una seduta psicanalitica tranquillizzante. Oppure Lazza che mi abbraccia dietro le quinte. O, ancora, Biagio Antonacci che durante la cena viene a conoscermi regalandomi pure un consiglio d’oro: quello di non dimenticare mai d’ascoltare".

Sinceramente, meglio il suo 26° posto o il 28°?

"Per certi versi sarebbe stato forse meglio il 28°, perché l’ultima piazza è quello che ti tira fuori dal coro, vedi Tananai lo scorso anno. Certo, la gente ha votato i cantanti in base alla loro popolarità e quindi noi giovani ci siamo dovuti accontentare degli ultimi posti. L’importante, però, era fare l’esperienza e arrivare a più telespettatori possibile".

Quella delle promesse assieme ai big è, dunque, una formula da rivedere?

"Trovo giusta la scelta di abolire la doppia sfida. Anche se sei ‘promesse’ in gara sono, forse, troppe. All’interno di un cast stellare come quello del Festival, infatti, un conto è trovare tre volti poco noti, un altro trovarne il doppio. Anche se, alla fine, per tutti noi ‘emergenti’ il Festival è stato un gran bel regalo".