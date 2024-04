Will Yam, il rap canta il carcere. Domani alla Dozza

L’ambientazione delle sue storie è quella della periferia bolognese. Quartiere Pilastro. L’hip hop come occasione di raccontare se stessi, la propria esistenza. La musica che salva la vita. È successo con il lavoro di un giovane rapper bolognese, uno dei più originali della sua generazione, William Aureli nome d’arte Will Yam, che domani presenta alle 15 il suo nuovo singolo, ‘Un’ora’, in un luogo particolare, il carcere della Dozza, la Casa Circondariale Rocco D’Amato. Nell’occasione verrà anche proiettato il video (regia di Giuseppe Martone Junior) che accompagna il brano, che nell’edificio penitenziario è stato in parte girato.

Aureli, perché ha scelto di presentare la sua canzone ‘Un’ora’ in un posto così particolare?

"Perche il brano, e il video, sono la fotografia della mia storia, sono il racconto di quello che sono stato quando, bambino, andavo con mia madre a trovare papà, che in quel carcere era detenuto. Ed è ovviamente un ricordo indelebile. Quell’ ‘ora’ della settimana, alla quale fa riferimento il titolo della canzone, era il momento più atteso, era la vera festa per me e la mia famiglia. Il ricongiungimento con gli affetti più importanti. Se è vero che il rap è la forma narrativa per eccellenza delle nostre esistenze, per raccontare la mia non potevo che partire da lì".

Un’esistenza, la sua, che si è affidata alla musica per realizzare un sogno...

"Certo, ma questo sogno non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata la mia famiglia. Il legame con mio padre era fortissimo, non è stato corroso dalla sua situazione. Io sapevo che tutto quello che lui aveva fatto, e che lo ha portato in carcere, lo faceva per me, per noi. E se oggi il mio desiderio, diventare un cantante, avere successo, inizia a avverarsi, lo devo a lui, a quello di positivo che mi ha trasmesso".

Che emozioni ha provato quando, adesso che è un ragazzo, è tornato nel carcere?

"Una strana sensazione di famigliarità, riconoscere dettagli, sentire i ricordi che riaffioravano, memorie di momenti che io bambino trasfiguravo, cercavo di stravolgerli con l’immaginazione. Tantissimi flashback si accavallavano, ho ripensato alle perquisizioni, al rumore dei cancelli che si chiudevano alle nostre spalle, all’ingresso nella sala colloqui. Ma anche a come siamo riusciti a lasciarci tutto alle spalle. Ci tengo a sottolineare che ‘Un’ora’ non vuole raccontare il carcere, ma l’importanza del nucleo famigliare e di quanto la vicinanza, l’amore siano il solo motore che può permetterti di cambiare e di andare avanti".

Lei come ha scoperto di avere questa grande passione per la musica?

"Nel mio quartiere, e non solo naturalmente, per me e per i miei coetanei, c’è stato un brano che era diventato un inno e una colonna sonora, ’Bologna by Night’ di Inoki. Quella è stata la mia prima e principale fonte di ispirazione. Ascoltandolo ho deciso che avrei voluto fare quello".

Come è arrivato alla pubblicazione di ‘Un’ora’?

"Ho iniziato come tutti con piccole apparizioni nei locali della città, ho formato una boy band, si chiamavano Five Stories, abbiamo partecipato anche alle selezioni per X Factor, poi le prime esperienze da solista, sino ad attirare l’attenzione di Thaurus, una delle più importanti etichette di musica urban in Italia, che ha creduto nel brano. Sarà un onore presentarlo nel carcere, canterò tre brani e faremo vedere il video ad un pubblico di 200 detenuti ai quali racconterò come cambiare è possibile".