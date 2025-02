Willie Peyote:. Non toglieteci il diritto di critica

Per vie diverse, il percorso artistico di Willie Peyote, nome d’arte di Guglielmo Bruno, uno dei più originali protagonisti dell’hip hop italiano, si intreccia con la creatività musicale bolognese. Dalle collaborazioni con il pianista Francesco Cavestri a quella con i Savana Funk, nomi tra i più interessanti della scena cittadina, il rapper torinese ha un rapporto speciale con Bologna. Forte della partecipazione al Festival di Sanremo con Grazie ma no grazie, incontra oggi i fan per firmare le copie del suo ultimo disco, Sulla riva del fiume alla Libreria Feltrinelli (piazza Ravegnana, 1, alle 18).

Bruno, cosa la spinge a partecipare ai dischi di artisti nuovi, lei che è un musicista affermato? "La curiosità, innanzitutto, la necessità di scoprire scenari sonori inediti e di entrarne, di farne parte. La musica oggi è fatta di collisioni, di attraversamenti, di incursioni fuori dai nostri confini. E a Bologna ho sempre trovato realtà fertili con le quali confrontarmi, la città è vivacissima e Francesco Cavestri e i Savana Funk lo dimostrano".

A proposito del suo legame con Bologna: qui, durante il concerto dei Subsonica, ha cantato con Ensi ’Aspettando il sole’ di Neffa. "Ho conosciuto Neffa a Sanremo e ascoltare quel brano sul palco del Festival per chi, come me, è cresciuto con suo rap e quello di Colle der Fomento, per fare un altro nome, è stato un ritorno alle origini, quando Bologna, negli anni 90, era la capitale di questa musica. Aspettando il sole è l’inno nazionale del rap italiano, un disco che ho consumato, specie il vinile, per averlo sentito in continuazione, una fonte profonda di ispirazione per le mie rime".

Quali sono i dischi grazie ai quali ha avuto ’l’illuminazione’? "Sono due, Turbe giovanili di Fabri Fibra e My Fist dei Club Dogo. Devo tutto a questi dischi, mi hanno insegnato come trasformare il mio universo interiore in una cosa pubblica".

È un luogo comune il fatto che il rap degli anni ’90 avesse più consapevolezza sociale di quello attuale? "I tempi sono cambiati profondamente, oggi il rap è la grande musica di consumo per i ragazzi, e questo nel determina i contenuti. Ma non si può generalizzare. Penso al bellissimo ultimo disco di Marracash, È finita la pace, un lavoro che fa della critica senza compromessi alla vita che viviamo il suo segno identitario. E ha avuto un grandissimo successo".

Come lei, che ha dimostrato con ’Grazie ma no grazie’, la canzone di Sanremo, che il rap è ancora un linguaggio senza compromessi. "La musica deve servire a questo, credo che affidare alle nostre rime non solo la volontà di intrattenere, di far ballare, ma anche la riflessione su quello che avviene intorno a noi, sia importante. Non lasciamo che ci venga tolto il diritto di criticare, di manifestare la nostra opinione anche se è opposta a quella della classe dominante. Un popolo che non protesta è un popolo senza futuro, è di questo che parla Grazie ma no grazie".

Ricorda la prima volta che ha visto in tv Sanremo? "Era il 1992 e la guardammo insieme, a casa, con i miei genitori. Per noi quella era una edizione speciale, si esibivano gli Statuto, un gruppo torinese che amavamo molto, il bassista era stato il testimone di nozze di mio padre. Era come ritrovarsi con degli amici di famiglia. Certo, mai avrei immaginato che un giorno, sul quel palco, sarei salito io".