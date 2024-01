Wim Wenders in collegamento per raccontare ’Perfect Days’

’Perfect Days’, l’ultimo film di Wim Wenders che sta deliziando i cuori del pubblico internazionale e che il Giappone ha scelto di candidare per gli Oscar 2024, sarà proiettato questa sera alle 21 al cinema Bellinzona, in un contesto speciale. Ci sarà proprio il regista tedesco in collegamento sul grande schermo prima della proiezione, per raccontare qualcosa in più di questa storia, che ci ricorda di cercare sempre la poesia nelle piccole cose quotidiane, nei gesti di cura e attenzione verso gli altri, nel proprio lavoro e nelle nostre passioni, quelle che riescono davvero a emozionarci ancora.

Hirayama conduce una vita semplice, scandita da una routine perfetta. Si dedica con cura a tutte le attività della sua giornata, a cominciare dal lavoro come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo per la compagnia Tokyo Toilet Project. Ma in verità sono proprio i bagni pubblici di Shibuya, i grandi protagonisti di quello che doveva essere un documentario, per volere della pubblica amministrazione del quartiere super fashion, e che Wenders ha trasformato in un film sorprendente. Il Tokyo Toilet Project è nato infatti su iniziativa della Fondazione Nippon, per eliminare l’idea che i bagni pubblici fossero luoghi sporchi e incentivarne l’uso. La Fondazione ha chiesto a una serie di celebri architetti di disegnare 17 nuovi bagni pubblici, tra cui colpisce quello con pareti di vetro colorato e trasparente che si opacizzano quando si chiude a chiave la porta.

b. c.