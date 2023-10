Winery Dogs, nuova data

Approda all’Estragon The Winery Dogs: il supergruppo composto da mostri sacri quali Richie Kotzen, Billy Sheehan e Mike Portnoy, ha deciso di allungare il proprio tour e aggiunge quindi una seconda data autunnale. Dopo l’estate la formazione tornerà in tour regalando un nuovo appuntamento domani sera alle 21, in una serata che vede anche la presenza di Gennaro Porcelli. Lo scorso febbraio The Winery Dogs hanno pubblicato il nuovo album III (Three Dog MusicBurnside Distribution The Orchard), a sette anni da Hot Streak. Ora il trio è pronto a ritrovarsi. " È come un circo a tre piste – assicurano–: non importa chi tu stia guardando o ascoltando, ti divertirai sempre."