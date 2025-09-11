Winter Melody, passerella dedicata ad Armani

Al via la seconda edizione del Bologna Fashion Festival, Centergross dedica la passerella di Winter Melody a Giorgio Armani. Con 33 appuntamenti tra sfilate, talk, workshop ed esposizioni aperte gratuitamente al pubblico, va in scena da oggi a sabato la seconda edizione del Bologna Fashion Festival, che porterà in città buyer, giornalisti e player internazionali e inviterà a riflettere su sostenibilità, economia circolare e cultura, punti centrali per il futuro del settore. Tre giorni per celebrare la filiera creativa del tessile-abbigliamento e ribadire il ruolo del capoluogo emiliano come hub strategico della moda italiana nel mondo e nuova meta della creatività. Il tema di questa edizione - ’Le strade della moda’ - ispirerà il palinsesto di eventi in boutique, piazze, biblioteche, librerie e palazzi storici, tra cui anche Palazzo Pepoli, sede di numerosi incontri e del maxischermo sul quale si potrà seguire in diretta la sfilata Winter Melody delle collezioni autunno-inverno 2025-26 di brand selezionati di Centergross. "Dal 2019 il festival è cresciuto grazie alla collaborazione tra aziende e al sostegno delle istituzioni, rafforzando il legame tra moda, arte, cultura e turismo a Bologna", dice Piero Scandellari, presidente Centergross e ispiratore del progetto.

Si comincia oggi alle 19, quando al Teatro Arena del Sole andrà in scena la sfilata collettiva Winter Melody, organizzata da Centergross, con la presentazione delle collezioni autunno-inverno 2025/26 di alcuni dei marchi donna e curvy del distretto.